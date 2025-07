A CATL felfüggesztette a magyar dolgozók kirúgását a debreceni gyárból

Leállította a magyar dolgozók kirúgását Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai CATL – írja a Telex a cég hat jelenlegi és volt dolgozója alapján. A cégen belül korábban az terjedt, hogy a kínai vezetés július 15-ig a magyar dolgozók nagy részét ki akarja rúgni, de ezt a tervet a lap szerint most elvetették.

A CATL épülő gyára Debrecenben Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az egyik forrás szerint a leépítések híre után kormányzati szintről szóltak rá a cégre, hogy ilyet nem lehet csinálni. Az Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken be is jelentette, hogy munkaügyi ellenőrzést hajt majd végre az akkugyárban. Egy másik forrás szerint az elmúlt napokban káosz alakult ki a CATL vezetésében és volt, hogy a vezetés különböző szintjein más-más ismeretek voltak arról, mik lesznek a következő lépések. A lap azt írja, arról nem született döntés, hogy pontosan mi legyen a hosszú távú stratégia, csak arról, hogy most egy ideig nem küldenek el több embert.

A dolgozók közül sokan attól tartanak, hogy a médiafigyelem lankadásával és a munkaügyi ellenőrzések végeztével szépen-lassan folytatják majd a leépítéseket. Van, aki szerint erre azért is szükség lesz, mert Kínában már kiosztották a Debrecenben felszabadított álláshelyeket, és most kérdés, hova tudják elhelyezni azokat a kínaiakat, akiknek magyarországi kiküldetést ígértek. Mások ugyanakkor optimistábbak, van, aki szerint a cég új, kínai vezetése teljesen elmérte a helyzetet, és bár mérgesek, hogy a kirúgásokból országos ügy lett, megértették, hogy ez a taktika nem fog működni.

A CATL egy korábbi közleményben azt írta, hogy „továbbra is elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg.”