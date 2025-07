A hónap, amikor a Fidesz egy mesterterv alapján a Pride, a sajtó és a civilek ellehetetlenítése helyett hülyét csinált magából

Az év eddigi összes hónapjáról el lehetett mondani, hogy nagyot ment a Fidesz, össze is gyűjtöttük ezeket sorra, de a júniust az állampártban alighanem bármelyik idei másik hónapra elcserélnék.

A Mester terve

Június elején aligha gondolta azt mezei fideszes szavazó vagy akár lelkes kormánypárti politikus, hogy a március 15-i nemzeti ünnepkor húsvétra beígért nagytakarítás pünkösdkor elmarad a takarítószemélyzet belső vitájára hivatkozva.

Így - egyelőre vagy végleg - mégsem lett törvény a független sajtó és a civil szervezetek megrendszabályozására.

És ott van a másik nagy csata, amiben aztán mindent felvonultatott a kétharmad, még a gyülekezési törvényt korlátozó alkotmánymódosítást is keresztülvertek. Erre a hónap végén minden idők legnagyobb magyarországi Pride-ját tartották meg. Azt gondolhatnának, hogy ehhez egyszerre kellett a liberális mélyállam, Soros, Brüsszel, a Tisza és a DK, talán valahol Zelenszkij is, pedig valójában - mint az utólag kiderült - Orbán Viktor gondosan eltitkolt mesterterve volt ez.

Nem nagyon emlékszünk olyanra, hogy Orbán nagy győzelmét magyarázni kell a saját híveinek is, de a Pride másnapján a Nézőpont Intézet mindenféle mérés nélkül kihirdette győztesnek a 4 D sakkozó kormányfőt, mert - ha jól értjük - az ellenzék beállt egy olyan téma mögé, ami egyébként népszerűtlen Magyarországon, ezzel megerősítve a Fideszt. Azért akad pár probléma a Mester tervével azon felül is, hogy ezek szerint Orbán megmalmozta a saját komplett kétharmados törvényhozását is, Magyar Péter pedig nem vonult, hanem nyaralni ment, bár utólag érdeklődést mutatott minden idők egyik legnagyobb gyűlése iránt. Kevés figyelmet kapott, de eközben az Alkotmánybíróság döntése értelmében bejegyzett élettársi kapcsolatként kell elismerni a külföldön kötött melegházasságot.

A hónap meztelenkedője

Bede Márton Orbán Viktornak adta ezt a címet. A miniszterelnöknek járna a hónap legmeghökkentőbb titkos posztja is. Ezt Orbán a Harcosok klubja tagjainak küldte el, és azt magyarázta, hogy a Pride megmutatta, milyen lenne az életünk, ha az ország élén nem a szuverenitásunkat védő nemzeti kormány állna.

A hónap dolgozója

A cím Tuzson Bence igazságügyminiszternek jár. Ő nem a kormány legtöbbet kommunikáló arca, akkor valószínűleg a szakmai vonalat viszi. Legutóbb akkor tűnt fel egy nyilatkozata, amikor igazságügyminiszterként előbb azt mondta, hogy elévült a Till Tamás-gyilkosság, majd a kormánypolitikai közhangulatot érzékelve rájött, hogy mégsem. Most jött el az idő, hogy előre lépjen a fénybe. Az egykori Tiktok-pionír, előbb egy erkélyről üzente meg, hogy a Kincsem Park tökéletesen alkalmas arra, hogy a lóversenypályán vonuljanak a Pride-résztvevői körbe-körbe. A kívánatos menetelési módon a kezével jelezte is.

Ezek után börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt és a Pride-szervezőit, majd miután 33 budapesti nagykövetség állt ki a Budapest Pride mellett, a szűkös belpolitikai térből kilépve Tuzson levelet küldött a nagykövetségeknek, hogy a Pride be van tiltva, az eseményen való részvétel szintén tiltott, így a vonulók szabálysértést követnek el. A miniszter arra kérte a követségeket, hogy tájékoztassák a fentiekről a munkatársaikat, vagyis nem szerette volna őket látni a Pride-on. Tuzson így szinte biztosan nem tudta, hogy az orbáni mesterterv egy népes menetelés összehozása.

Tuzsonnal nagy versenyben volt a hónap dolgozója címért Dr. Szabó (Botond Zsolt). Ő volt az, aki egy csomagtartóban, összekötözve feküdt Szentkirály Alexandra elmémesült videójában.

A videót Haász János kollégám így írta le: Szentkirályi Alexandrát a debilitás mélységes mély pöcegödrének fenekére dobták Rogán Antalék. Dr. Szabót az szorította a második helyre a hónap dolgozója versenyben, hogy nem vitte magával Szentkirály Alexandra a csomagtartóban a bécsi Pride-ra, hanem kiszabadult, bár ennek az volt az ára, hogy alá kellett írnia a Voks 2025-öt.) Tuzson viszont továbbra is miniszterként kénytelen dolgozni.

A hónap kommunikációs újítása

Amikor mindenki azt hitte, hogy munkatársakat megkötözve bezárni egy csomagtartóba annak érdekében, hogy erről videó készüljön az ukránok lejáratására valaminek a csúcsa, vagy alja, akkor a kormányzati kommunikáció gazdát keresett a sörének, és akcióba lépett. Némi kísérletezgetés után olyan AI-videót készült a Rogán-műhelyben, amiben rohamra induló magyar katonák, szétlőtt házak, véres harctéri jelenetek láthatók, és magyar koporsók sorakoznak. Az AI előnye, hogy ezt nem forgatták le Rogán élőszereplőkkel nagyon sok pénzért.

Miközben az ukránoknak nem kell AI-videót készíteniük arról, hogy harcolnak és meghalnak a hazájukért a rájuk támadó oroszok ellen. Rovó Attila kollégám szerint ilyen gyűlöletkampányt még a Fidesztől sem láttunk egy egész ország ellen.

A teljes bolygóra érvényes hungarikum, hogy a közmédia - a leglelkesebb Harcosok Klub-tagot megszégyenítve - a saját Facebook-oldalán egészen egyszerűen elkezdte tovább osztani fideszes politikusok posztjait. Ez nagyjából egyidőben volt azzal, hogy egy felmérés szerint Európában csak Törökországban rosszabb a média helyzete, mint nálunk.