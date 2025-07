Az Oasis is megemlékezett Diogo Jotáról a visszatérő koncertjén

Péntek este Cardiffban 16 év után koncertezett újra Liam és Noel Gallagher zenekara, az Oasis, a Live Forever című szám végén a héten autóbalesetben elhunyt portugál focista, Diogo Jota képét vetítették ki. A videón az is látható-hallható, hogy a kép megjelenésére a közönség elkezd tapsolni:

Diogo Jota, a Liverpool 28 éves portugál focistája és 26 éves öccse csütörtökön balesetezett Spanyolországban, az A-52-es úton. A játékos Liverpoolba tartott az előszezonbeli edzésekre, autóval és komppal, mert egy kisebb műtét után az orvosai nem javasolták a repülést. A Marca információi szerint az autó durrdefektet kapott, majd lesodródott az útról és kigyulladt. A helyszínre érkező mentők már holtan találták a testvérpárt.

Szülővárosukban, a Portóhoz közeli Gondomarban pénteken rengetegen – köztük Portugália elnöke, a válogatott és a Liverpool játékosai – gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a sportolókról. A szűkebb család először zárt körű virrasztást tartott a város templomában, majd megnyitották a ravatalozót a nyilvánosság előtt. A temetést szombaton tartják.

A Manchester City portugál játékosa, Ruben Dias érkezik Jota temetésére Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

A Liverpool közleményében úgy fogalmazott, Jota halála „olyan tragédia, amely túlmutat a klubon”. Azt is bejelentették, hogy visszavonultatják a játékos 20-as mezszámát. A szurkolók a liverpooli stadion előtt is gyászolták a játékost. A korábbi csapatkapitány, Jordan Henderson könnyek között helyezett el koszorút, amihez egy kártyát is mellékelt: „Nyugodj békében, barátom, testvéreddel, Andréval együtt. Hiányozni fogsz.”

A klub magyar játékosa, Szoboszlai Dominik is üzent a közösségi oldalán: „Nem lehet szavakkal kifejezni, mennyire megtörtek és csalódottak vagyunk! Sohasem feledjük a mosolyodat, a játék iránti szeretetedet. Nagyon fogsz hiányozni, de örökké velünk maradsz a pályán és azon kívül is! Gondolunk a családtagjaidra, és imádkozunk értük. Nyugodj békében, testvérem!”

Virágok és mezek a Liverpool stadionjánál Fotó: Temilade Adelaja/REUTERS

Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója, Cristiano Ronaldo értelmetlennek nevezte honfitársa halálát, megemlítve, hogy nemrég még együtt játszottak a válogatottban, és társa alig másfél hete házasodott meg. Feleségének és gyermekeinek mély együttérzését fejezte ki. LeBron James, a Los Angeles Lakers szupersztár kosárlabdázója, aki a Liverpool kisebbségi tulajdonosa, szintén együttérzését fejezte ki. A klub szlogenjére utalva így zárta sorait: „Sosem leszel egyedül, Jota!” (MTI, BBC)