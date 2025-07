Egy 500 fős horvát faluban 3 milliárdért építenek stadiont Orbánék

Az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése óta a miniszterelnök kiemelt figyelmet szentel a sportnak, azon belül is a labdarúgásnak. Szinte nincs ma már olyan élvonalbeli csapat, amely ne kapott volna új stadiont, vagy ne kapott volna az államkasszában néhány százmillió forintot a létesítmény felújítására. Mostanra viszont lényegében lecsengett Orbánék stadionépítési láza, újabb projektekről nincs szó. A magyar kormány figyelme azonban nem szűnik meg az országhatárokkal, hiszen azokon túl is súlyos milliárdokat költöttek már el a határon túli foci fejlesztése érdekében. Ezen a téren pedig láthatóan még a mai napig van munka, ezúttal Horvátország lett a célpont.

Építés közben Fotó: Várdaróc FC/Facebook

Miközben a magyar államkassza második éve omlik össze néhány hónap alatt, amikor a magyar gazdaság évek óta nem tud kijönni a stagnálásból, amikor nem jönnek az uniós pénzek, sőt, forrásokat is veszít Magyarország, amikor devizakötvényt kell pluszban eladni, hogy finanszírozni tudja az államot a kormány, amikor megszorításra kényszerítik a minisztériumokat, a beruházásokat pedig felfüggesztik, akkor is talál Orbán egy kevés pénzt arra, hogy egy újabb stadiont építsen. Még ha azt a horvát kormánnyal is közösen teszi.

Mocsár helyett csillogás

Várdaróc a magyar-horvát határtól nagyjából 40 kilométerre, Eszéktől pedig csupán 12 kilométerre található település. A zömében magyarok lakta faluban még a fénykorában sem laktak 2000-nél többen, ma viszont már az elvándorlás és az elöregedés miatt mindössze 504-en élnek ott a 2021-es adatok szerint. Ennek ellenére a településen van óvoda, általános iskola is, igaz, itt már csak az első négy osztályt tudják végigjárni a gyerekek, utána egy szomszédos településen folytatják a tanulmányaikat.