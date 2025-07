Hétvégi olvasnivalók laza csávókról, családi pénzekről és jó csatákról

Jó napot! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hét legérdekesebb, legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, azokra itt lehet feliratkozni.

Orbán-vagyon

A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Kormányinfón többek között arról kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogyan történhetett ez a családi-baráti gazdagodás, és hogy-hogy nincs még egy olyan demokratikus ország, ahol példa lenne hasonlóra. Mert Európában csak az EU-n kívül találni olyan vezetőt, akinek a hivatali ideje alatt a közeli rokonai óriási vagyongyarapodást értek el közpénzből.

Gyárak, gazdaság

Van annál nagyobb baj is az államadóssággal, mint az, hogy öt év alatt a duplájára nőtt. Az óriási inflációval együtt is jelentős az államadósság növekedése 2020 óta. Tavaly már GDP-arányosan is nőtt, pedig Varga Mihály pénzügyminiszterként még bedobott egy ezermilliárdos trükköt. Az igazi probléma az adósság költsége.

Szijjártó Péter a győri Audi-gyárban Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Kétharmad?

Tényleg van esély arra, hogy alkotmányozó többséget szerezzen jövőre a Tisza Párt? Orbán Viktornak van muníciója, hogy megakadályozza ezt? És miért mondhatta Karácsony Gergely a jövő évi választásokról azt, amit a Pride-on mondott? Hogyan kerüljük el a Magyar Péter-kétharmadot?

Fotó: Németh Dániel, Bankó Gábor/444

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője győri lakossági fórumán bukott első osztályoshoz hasonlította Karácsony Gergelyt, fogalmatlannak nevezte a fővárosi tiszásokat és „világok harcaként” jellemezte a 2026-os választást. De azt is elmondta, miért lépett vissza Vitézy Dávid javára. Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter saját magát venné feleségül, ha megtehetné.

„Családi okból” lemond a Tisza fővárosi frakciójának vezetője, Ordas Eszter.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Németh Dániel/444

Pride után

Orbán Viktor azt hitte, a Pride-ügy lezárult, ehhez képest a héten ő sem volt hajlandó elereszteni a kérdést, de a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szerint is jó csata a Pride-kérdés a kormányoldal számára – ahogy a 444-nek mondta, a gyermekvédelmi jogok sérültek a vonuláson.

Fotó: Kőhalmi Péter/AFP

Próbálja magyarázni a Fidesz a múlt hétvégét, csak valahogy mindig félremegy: saját embereiből bohócot csináló Főnök, érvénytelen népszavazásra hivatkozó politikusok, közvetett beismerés, hogy a gyerekvédelem csak politikai termék.

Még a Békement-szervező Bencsik András szerint is a lakájgondolkodás legalja Orbán mestertervének nevezni a hétvégén történteket.

Fotó: Bankó Gábor/444

Továbbra is kérdéses, hogyan kezeli majd a rendőrség az eddigi legnagyobb Pride-felvonulást, lesz büntetés? Nem lesz? Mire jók azok a kínai kamerák, amelyek a vonuló tízezreket vizslatták? Jogosan használhatnak a hatóságok arcfelismerő szoftvereket? Elég a büntetéshez, ha felismer egy robot? Ilyen, és hasonló kérdésekre válaszoltak a TASZ szakértői.

Karácsony Gergely szerint senkit nem érhet joghátrány, Magyar Péter pedig amnesztiát ígért a Pride-ozóknak egy esetleges kormányra kerülés után.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Nemzeti Nyomozó Iroda azóta már ismeretlen tettes ellen nyomoz a Pride ügyében, Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke pedig leírta, hogyan zajlik a Pride esetében belengetett arcképfelismerési eljárás. Ezzel a módszerrel az azonosítás Tordai Bence szerint évszázadokig is eltarthat.

Pankotai Lilit feljelentették a Pride-on való részvétel miatt.

Pankotai Lili Fotó: Németh Dániel/444

Fegyelmit indított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem három pszichológus ellen, mert kiálltak amellett, hogy minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű. A katolikus egyetemről egy docenst már ki is rúgtak, miután a melegek elfogadását kutatta. Átszervezésre hivatkoznak, de korábban jelezték, hogy a kutatási témájával van baj.

Miután Azahriah véglényezve állt bele a Fideszbe, a Fidesz pedig vonagló lényeknek nevezte a drag queeneket, írtunk képződményekről, mesebeli lényekről, véglényekről és kutyákról, sőt poloskákról is.

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Külföld

Hiába dobta be Dánia, Magyarország uniós szavazati jogának felfüggesztése továbbra sem reális opció. Az uniós alapértékek megsértésének gyanúja miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárás 2018 óta folyik Magyarország ellen. Az eljárás még mindig csak az első fázisban van, miután hiányzik a továbblépéshez szükséges 21 támogató szavazat. Azonban ha utóbbi sikerülne is, az Európai Tanácsban mindenképpen elbukna a kezdeményezés.

Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyen ellen az Európai Parlamentben.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Ukrajna a világ legjobban elaknásított országa, megtisztítása évszázadokba is telhet. Az oroszok a civil lakosságot is büntetik az aknákkal, amelyekkel lényegében mindent elárasztanak, legyen szó családi házakról, iskolákról, erdőről. Képes riport az Izjum környéki aknamentesítésről.

Fotó: Bankó Gábor/444

Donald Trump beszélt Vlagyimir Putyinnal, de nem sokra jutottak – az amerikai elnök ismét kételkedik, hogy az orosz elnök valóban akar-e békét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt Trumppal, akivel azután egyeztek meg a légvédelem megerősítéséről, hogy az Egyesült Államok a héten jelezte, leállítanak egyes Ukrajnába tartó fegyverszállítmányokat.

Fotó: NIKITA BORISSOV/AFP

Milyen az élet a városban, amely 2022 tavaszán került orosz kézre több hónapos ostrom után? A csapokból az egészségre ártalmas sárgás víz folyik, ha éppen nincs vízhiány. Az iskolai tananyag a szovjet időket idézi. Az életükkel játszanak azok, akik, bár ukrán érzelműek, mégis a városban maradtak, és a kijevi hírszerzésnek dolgoznak.

Trump szerint az amerikai bunkerromboló bombák porig rombolták az iráni nukleáris létesítményeket. Ezt azonban egyáltalán nem mindenki látja így, és reális a veszély, hogy az irániak most szánták el magukat véglegesen egy saját atomfegyver fejlesztésére.

Trump reméli, hogy a Hamász belemegy a legújabb tűzszünetbe, mert ennél már csak rosszabbra számíthat.

Fordo egy 2025 július 1-i, tehát az amerikai támadás utáni képen Fotó: AFP

Péntek reggelre szinte teljesen megbénult Belgrád közlekedése, tüntetők zárták le a kereszteződéseket, nem járnak a buszok, villamosok. Útlezárások voltak újvidéki és más szerb városokban is, miközben a rendőrök egyre keményebben – veréssel, letartóztatásokkal – lépnek fel a Vucsics és kormánya elleni tüntetőkkel szemben.

Tüntetők barikádja és az azt felszámolni igyekvő szerb csendőrök. Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Világrekordot döntő szélsőjobbos háborús hős miatt a hétvégén nem szabad Zágráb felé menni a tengerre. Félmillió ember előtt lép fel az 1991-es honvédő háborúban fegyverrel harcoló, egy, a frontvonalon készült videóklippel berobbanó Marko Perković Thompson. A második világháborús horvát nácizmus és a hazaszeretet határai sokszor elmosódnak.

Horvát zászló a szétlőtt vukovári víztornyon Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Filmek, rendezők és verseskötetek

Pavel Talankin egy orosz kisváros tanára volt, ő videózta az iskolai eseményeket. Az Ukrajna elleni totális háború kezdete után a rendszer tőle várta el, hogy rögzítse a „hazafias” nevelés haladását. A felvételekkel végül külföldre szökött, és ebből lett az Egy kis senki Putyin ellen című dokumentumfilm, amit a hétvégén Magyarországon is bemutatnak.

Szikora János rendező 13 év után köszönt le a székesfehérvári Vörösmarty Színház éléről. Többek között arról beszélgettünk vele, hogy hogyan fogadja a vidéki nagyváros közönsége Térey János Nibelung-lakóparkját vagy épp a benne lévő „leszbikus szálat”.

Fotó: Kiss László

Az év legnagyobb hazai irodalmi történése Tandori Dezső első, de egészen idáig kiadatlan verseskötetének, az Egyetlennek a megjelenése. A kötetet 1964-ben visszadobta a Magvető, Tandori pedig egy noteszba írta le kézírással a verseket, és küldte el Párizsba barátjának, Márffy Albinnak. A notesz évtizedekkel később került vissza az országba. A Tandori-hagyaték szenvedélyes kutatójával, a zenész Pándi Balázzsal és a kötetet kiadó Okapi Press alapítójával, Simon Mártonnal beszélgettünk.

Vágod, bro: Kiváló operatőri, vágói és hangtechnikai munka. Raphimnusz készülőben. Egy tucat fickó szorongásról, csúcsra törésről és kilétekről szövegel a színpadon. A Wavy kollektíva három tagjáról készült dokumentumfilm nem túl komplex, de jó nézni.

Forrás: Soundtrack of Tomorrow

Sport

Újrajátszanak egy hidegháború miatt elmaradt BEK-meccset. Az egykori NDK-s csapat már nem az eredeti nevén szerepel, hiszen Karl-Marx-Stadt nevű város sem létezik, de amúgy sem ott játszottak.

Valami megtört Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatánál, a mesés év után veszteséges lett a klub. Az NK Osijek előző szezonjában nem jöttek az eredmények, felháborodtak a szurkolók, ráadásul tavaly anyagilag is nehéz év volt.

Fotó: NK Osijek/Facebook

Pedofíliával vádolják Széchy Tamás egykori úszóedzőt, az egyik állítólagos áldozat szerint mindez bántó és gusztustalan rágalom. Végül Hosszú Katinka is beszállt az egykori úszólegenda körüli vitába.

Népességcsere-elmélet gyakorlatban

Hogyan kapcsolódik ez az összeesküvés-elmélet a családpolitikához, és miért veszélyes ez? Erről szól A rendes család című podcast-sorozat ötödik része.