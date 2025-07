Olyan ez, mintha Orbán az NB I.-es klubok romba döntésére készülne választási vereség esetén

Hosszú interjút adott Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a Nemzeti Sportnak, amelyben Kubatov Gábor mellett az élvonalbeli labdarúgás szponzorációjáról is szó esett. Ebben két nagy állami szereplő érdekelt, a Szerencsejáték Zrt. és az MTVA, mindkettővel most járt le az ötéves szerződés. A hosszabbításra vonatkozó kérdésre Csányi egészen váratlan választ adott:

„Ami azonban az állami szereplőket illeti, mind a Szerencsejáték Zrt., mind pedig a közvetítési jogokkal rendelkező közmédia, az M4 Sport televízió egy-egy éves kötelezettséget vállalt csak, a kormányzat kérésére, a közelgő választásokra való tekintettel.”

A válasz első és még második olvasatra is meglepő. Már önmagában azért is, mert az ilyen szintű megállapodások rendre több évre szoktak szólni, így furcsa, hogy csak egy évre hosszabbítanak. Ráadásul a 2021/2022-es szezonban, amikor megköttettek a most lejáró kontraktusok, szintén országgyűlési választás volt. Így tehát nem lehet azt mondani, hogy a kormány részéről bevett szokás lenne utasításba adni az egyéves elköteleződést. A legérdekesebb azonban talán az, hogy a labdarúgásért rajongó, egykor maga is focizó magyar miniszterelnök adja ukázba azt, hogy ne köteleződjön el a két állami társaság több évre. Mindezt pedig a választások miatt.

A focirajongó miniszterelnök mindent megtett a sikerért Fotó: Sepsi OSK

De vegyük csak végig! Orbán Viktor 15 éves kormányzása alatt a politika teljesen átitatta a labdarúgást, annak követése, megjelenés a kiemelt Fradi- meccseken már szinte egyfajta fokmérője lett annak, ki mennyire jó fideszes, és ugyanezt közvetítik, sugallják a fideszes politikusok is, amikor egy-egy sikert, jobb eredményt (akármelyik sportágból) nem hagynak szó nélkül a Facebook-oldalaikon. Az az Orbán Viktor, aki számolatlanul önti a pénzt a sportba, kiemelten a labdarúgásba, aki szinte minden valamire való városba milliárdos új stadionokat húzott fel, aki képes számtalan új csatornát találni, amelyen keresztül közpénzt tud áramoltatni a klubokhoz, most azt mondja, hogy állj, és netovább, egy évre elég leszerződni, hiszen jövőre választás lesz.

Lehet elsőre most érthetetlen a gondolatmenet, pedig valójában teljesen logikus Orbán Viktor szemszögéből nézve. A sport a kormányzati politika szerves részévé vált, a sikereket sajátjaiknak tekintik, így nem szeretnék, ha esetleg egy új kormány esetén elért sportsikerrel más dicsekedne.