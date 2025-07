Orbán máris arrébb csúsztatta a mindenki által kiröhögött jóslatának a dátumát, hogy mikor játszik világbajnoki döntőt a magyar válogatott

Saját bevallása szerint is mindenki kineveti meg gúnyolódik rajta emiatt, de Orbán Viktornak akkor is az a fixa ideája, hogy a magyar válogatott világbajnoki döntőt fog játszani, amit ő még látni fog. Ezt erősítette meg Lentulai Krisztián vendégeként a most 62 éves Orbán, de máris módosította az alig pár hónapos, gúnyos kacajt kiváltó jóslatát.

A magát futballokosnak tartó, és az idejéből - meg a köz pénzéből - a sportágra sokat áldozó Orbánnak legendásan nem jönnek be a focis jóslatai. Ha bejöttek volna, már a magyar akadémiákon kinevelt magyar focistákkal lennének tele a legjobb bajnokságok. Nemcsak a magyar focinál hord félre Orbán varázsgömbje, ugyanez igaz a nemzetközi focira is. A legutóbbi világbajnokságon arra számított, hogy Szerbia nyeri a tornát, de már a csoportkörben elbuktak a favoritjai.

Orbán a Trollfoci vendégeként, márciusban lepte meg először a közvéleményt azzal, hogy szerinte 2030-ban világbajnoki döntőt játszik majd a magyar válogatott. Ehhez jó lenne először kijutni egy világbajnokságra 1986 óta, de ez szerinte meglesz 2026-ban. Aztán 4 év múlva jöhet is a finálé. Ehhez egy füzetbe fel is írta, hogy kik lesznek abban a csapatban.

Most viszont Orbán már mást mondott. Nem abban, hogy van listája azokról, akik pályára lépnek majd a döntőben. Hanem a 2030-at csúsztatta el már most. „Én magamnak felírtam, hogy hogy lesz ez 8 év múlva, amikor vébédöntőt játszunk” - mondta most.

Viszont 8 év múlva nem lesz világbajnokság, a dátumok: 2026, 2030, 2034. A korábban jósolt 2030 öt év múlva lesz, vagyis Orbán elcsúsztathatta már fejben a vébédöntő időpontját, bár nem pontosan, mert a 2034-es világbajnokság kilenc év múlva lesz.

Tóth-Szenesi Attila kollégám még a márciusi, trollfocis interjú után szedte össze, hogy kik szerepelnek Orbán narancssárga füzetében.

„Orbán elárulta, hogy a narancssárga füzetében az 1966-os vb-negyeddöntőt játszó magyar válogatott mai megfelelőjét keresi. Egyedül Albert Flórián van meg neki, ő a Szoboszlai, Dárdai Bence (Hertha-nevelés) lehet a Farkas, Fenyő Noah (frankfurti nevelés) pedig a Sipos. Ez van Orbán fejében, írogatja a füzetébe a 2030-ban vb-döntőt játszó magyar válogatott tagjait, néha egy pillanatra, de tényleg csak egy pillanatra megmutatja az asztalnál ülő négy férfinak. Benne van még a Lisztes, aki pillanatnyilag a német negyedosztályba nem fér be, a Spanyolországban nevelkedő Yaakobishvili Antal, a felcsúti Magyarics Erik, az újpesti Kaczvinszki Dominik és egy „nem magyar nevű fiú” a Csákvárból. (Két ilyen fiú van ott, mindkettő ukrán, az egyik Artem Nahirnij, a másik Oleh Jablonszkij.)