Orbán Viktor: Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak

Ritkán bukkan fel olyan született tehetség, mint amilyen Varga Judit volt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Lentulai Krisztián műsorában. Arról beszélt, öreg rókaként az a feladata, hogy fiataloknak nyisson teret, felismerje a tehetséget és az érzéket. „Juditban miniszterelnöki képességek voltak.” Nem azonnal, de 4-8 év múlva képes lett volna az országot vezetni – mondta Orbán, aki szerint Varga briliáns, és még mindig fáj neki, ami vele történt.

Orbán arról is beszélt, Varga a minisztersége utolsó egy-másfél évében háromszor akart lemondani arra hivatkozva, hogy nem bírja, ami otthon megy. Orbán biztatta, hogy tartson ki, fontos munkát végez, „ő pedig kitartott amíg kitarthatott. Ez személyes fájdalom is, óriási pazarlás az ország részéről”.

Orbán Viktor a műsorban Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az a műsorban nem hangzott el, hogy Varga Judit már leendő EP-listavezetőként azért távozott a politikából, mert ellenjegyezte Novák Katalin kegyelmi döntését K. Endre ügyében. Varga a héten sem adott választ arra, hogy igazságügyi miniszterként milyen előterjesztéssel küldte fel K. Endre kegyelmi kérvényét Novák Katalinnak. Kérdés az is, hogy ha ez nemleges volt, miért jegyezte mégis ellen. Novák továbbra sem volt hajlandó nyilatkozni az ügyről.

A műsorban röviden szóba került Novák Katalin is, akiért Orbán szerint szintén kár, ő volt a másik szupertehetség. Orbán egyébként a műsort úgy harangozta be a Facebook-oldalán, hogy „mindenről volt szó, még azt is elárultam, kit tartok miniszterelnökségre alkalmasnak”. Ebből az is következik, hogy miután Varga Juditból a kegyelmi botrány után soha nem lehet miniszterelnök, saját magán kívül nem lát mást a Fideszben.

Ez azért érdekes, mert Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró szerint a Fideszben komolyan felmerült vészforgatókönyvként, hogy Orbán helyett Lázár Jánossal is nekivághatnának a választásnak, hogy Orbán elkerülhesse a vereséget. Török Gábor politikai elemző szerint is Lázár alkalmas egyedül erre a szerepre, bár szerinte Orbán a Fidesz legnagyobb értéke, a pártnak nagyobb szüksége van Orbánra, mint Orbánnak a Fideszre.

Lentulai műsorában Lázár János is szóba került, de nem, mint lehetséges utód, hanem mint bravúros politikus. Ez a blokk azzal indult, hogy sokat változott a politikai kommunikáció, egyre inkább a hangulat válik meghatározóvá, ezért kommunikálnak képekkel, ami Orbán szerint a fontos dolgok mélyebb megértésének rosszat tesz, a színvonal esik.

A műsorvezető itt vetett fel, hogy Orbán Kötcsén azt mondta, nem elég szakpolitikai vitákat nyerni – azt nem kérte számon, hogy ezek hol vannak -, de a gondolatokat úgy is kell megfogalmazni, hogy segítse a kormány üzeneteinek átvitelét. Lentulai rákérdezett, Orbán érzékeli-e, hogy ez nem mindenek áll jól. „Igen, és akinek nem áll jól, az ki fog pörögni a szakmából” – mondta Orbán.

Lázár a Lázárinfóval viszont nemzetközileg is kiemelkedő mestere ennek a kommunikációnak, „ilyet még senki sem látott, 3 órára kimegy az utcasarokra és a végén nem csak arról van szó, hogy sikerült elkerülni egy össznépi verekedést és válaszolt az ellenfelek kérdéseire, hanem el is mondott minden fontosat.

Itt volt egy elszólása is, mikor azt mondta, „megrostál majd bennünket az új korszak, sokan nem fogunk… nem fognak talpon maradni.” Ő egyébként Kokóban, mármint Kovács Istvánban is látja a politikai tehetséget.

Magyar Péterről és a Tisza Pártról is beszéltek röviden, Orbán kitart amellett, hogy ebben semmi új nincs, ő látott már ilyet más formákban, és neki nem Magyarral, hanem a „gazdáival” van dolga Brüsszelben. Állítása szerint most 10-15 százaléknyi időt és energiát szán az ellenfélre, ez a választási kampány előtt illetve alatta nagyon más lesz.

Orbán szerint a politika a rögbire hasonlít, ahol futás közben kell verekedni. Arról is beszélt, előfordulhat, hogy az emberek ráunnak a kormányzásra, a fideszes választók és politikusok elkényelmesednek, de ezt nem szabad hagyni. Ők nem lógatják a lábukat, 14-16 órákat dolgoznak. „Szeretném azokat megismerni, akik azt mondják, hogy nálunk munkaórában meg teljesítményben is többet dolgoznak.”

Az egyébként szerinte jó, ha az emberek ráunnak a kormányra, oda kellene eljutni, hogy az országban rendben mennek a dolgok, függetlenül attól, hogy milyen kormánya van. Ez még messze van.

Arról is hosszan beszélt, hogy ő a radikálisan gondolkodik, végig vesz minden lehetőséget, ezért is látja előre, hogy mi fog történni. A migránsok esetén is ez történt, bár ott állítása szerint Lévai Anikóé az igazi érdem.

A felesége egy segélyszervezetnek dolgozik, a válság elején elment a migránsoknak segíteni. „Hazajött és azt mondta, szedd össze magad, menj oda és ne engedj be egyet se, csak katonaérett, erős férfiak vannak, ebből baj lesz. Tegyél rendet, akadályozd meg” – idézte fel, hogy nagyjából mit mondott neki Lévai.

A műsorvezető közbekérdésére közölte, bizonyos dolgokban elkerülhetetlen, hogy higgyen a feleségének, aki intellektuálisan jobb képességű, mint ő, „érdemes figyelni rá.”

Az interjú Kapu Tibor űrutazásával indult, Orbán arról beszélt, Kapunak sikerült őt meggyőznie arról, hogy ennek a kutatások miatt van értelme, és személy szerint ő hősnek tartja az űrhajóst, a többi között azért, mert az űrből Magyarországot kereste. Hosszan beszéltek a fociról is, Orbán szerint 8 év múlva vb-döntőt játszik a válogatott, ő már a csapatot is összeírta.