A KKDSZ vezetője Lázárnak: Nem „vihar a biliben”, ellenkezőleg

Hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) vezetője Lázár János „Vihar a biliben, avagy mi történt velem kedden” című posztjára. Az üzengetés azután kezdődött meg, hogy az építési és közlekedési minisztert „Mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére”, illetve a „műtárgy nem használati tárgy” feliratú pólókban várták az Iparművészeti Múzeum dolgozói múlt hét pénteken, miután azért ment a múzeum „átmeneti” telephelyére, hogy személyesen válasszon ki műtárgybútorokat a Karmelitába. Az akciót a KKDSZ szervezte.

Dobrovits Orsolya, a KKDSZ elnöke, többek között arról írt, hogy a miniszter látogatása és műtárgyválasztása rendkívül jól fejezi ki azt, ami „szétfeszíti a szakmai kereteket, a szakmában dolgozó kollégák tűrőképességét próbára teszi”.

Dobrovits szerint ugyanis adott egy mérhetetlen főúri, szinte uralkodói reprezentáció, amihez „a kollégáink munkája elengedhetetlen, de a fizetésük ezzel szemben méltatlan”.

Azonban, mint írja, a kulturális tárca a helyzettel nem foglalkozik, annak ellenére, hogy a KKDSZ minden levelében jelezte a finanszírozási problémát a tárcának, és kérte a bérrendezést, valamint kérte a szakmaspecifikus Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács összehívását, de ez sem történt meg.

„Amikor az ország közgyűjteményi és közművelődési dolgozói sorra viselik a "mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére" feliratú pólókat, az nem a szakma szégyene, véletlenül sem az ágazat dolgozóinak szégyene, hiszen ők szeretik és elvégzik a munkájukat, hanem a valódi döntéshozóké, jelen esetben a tizenöt éve teljhatalommal bíró kormányé” - írja Dobrovits.

A szakszervezet vezetője szerint az is ismert probléma a szaktárca előtt, hogy az intézményeikben már csak a legelszántabbak maradtak, emellett pedig nagy a pályaelhagyók aránya is. „Reméljük, hogy most sikerült olyan fülekhez is eljuttatni azt az üzenetet, ami arra vonatkozik, hogy a teljes ágazat azonnali bérrendezése szükséges, akik kompetensek az ügyben és cselekedni is hajlandóak.”

Lázár múlt pénteki posztjában azt írta, mielőtt bármilyen döntést hozott volna, személyesen nézte meg a kiállításra vagy elhelyezésre javasolt, de rossz állapotú, restaurálandó, mintegy 10 bútort. Tapasztalatai között pedig többek között arról írt, hogy „munkatársak egy kis csoportja, állítólag tüntetéssel várt, ezzel szemben a valóság az, hogy az ott tartózkodó kollégákat arra kértem, hogy a hűvösebb épületben beszélgessünk.” Nem ő a múzeum fenntartója, de az örökségvédelemért felelős miniszterként megígérte, hogy a munkájukért a tárca költségvetéséből valamilyen extra juttatást biztosít számukra.

Szerinte a KKDSZ vezetője megpróbál gúnyolódni és uszítani, de 1867 óta a középületekben folyamatosan találhatók múzeumoktól kölcsönzött műtárgyak, ami Lázár szerint „nem szégyen, hanem erény az örökségvédelem számára”.

Dobrovits szerint azonban a miniszternek ez utóbbi állítása sem állja meg a helyét, mivel „visszakereshető, hogy az ügy kapcsán még csak meg sem szólaltam, nem írtam semmit, és egészen az ön FB bejegyzését megelőzően nem is keresett senki, és mikor kerestek, akkor sem gúnyolódtam”.

„Érdemben pedig viccnek is rossz, hogy ne a megoldás érdekelne személyesen engem is!”

Posztját pedig azzal zárta, hogy szakszervezetük számára ez az ügy pont hogy nem vihar a biliben, hanem ellenkezőleg. „A nagy tudású múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési területen dolgozó kollégáimnak a napi megélhetése, a teljes egzisztenciája, valamint a teljes kulturális örökség megőrzése, és annak a következő generációk számára való hiteles átadása a tét.”