Karácsony beismerte: a kórházakban ő fújja a port a zsírra

„Ha jól olvasom, 15 év kormányzás után meg is van a kórházi állapotok felelőse: én lennék az” - reagált Karácsony Gergely egy Facebook-posztban a Péterfy Kórház nemrég kiadott közleményére. „Igazán röstellem, hogy még nem tudtam megjavítani Szentesen a klímát, meg hát a port is magam fújom a zsírra állandóan, lebuktam” - írta a főpolgármester miután a kórház válaszolt Kulja András csótányvádjaira, és mint írták szerintük a főváros a hibás (azon túl, hogy nem is igazak a csótányvádak).

A Tisza párt EP-képviselője még múlt héten posztolt a Facebook oldalára csótányokról készült fotókat, azt állítva, hogy a Péterfy Kórházat ellepték a rovarok, mire az intézmény közölte, hogy rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz.

Ezután Vitályos Eszter a Kormányinfón vonta kétségbe a Tisza párt EP képviselőjének állításait, és arról kezdett el beszélni, hogy „bárhol fotózhatott csótányt Kulja András, akár a saját lakásában is esetleg”. Miután többszörösen is kétségbe vonták állításait, Kulja ismét elment a kórházba, és az alábbi videót készítette:

Erre a videóra reagált nem sokkal később a Péterfy kórház, közleményükben pedig azt írták, hogy ha „megjelenik csótány a kórházban, az azért lehetséges, mert Budapest belvárosának egészét érinti a csótányhelyzet, amely az utóbbi időszakban súlyosbodott.” A kórház szerint pedig a fővárosi önkormányzat felelőssége, hogy a közterületeken, csatornahálózatban és társasházakban terjedő kártevőhelyzetet kezelje. Erre reagált hétfő délután Karácsony egy külön posztban, amiben azt írta,

„Mondanám, hogy a sok másra mutogatás miatt szakadna rájuk a plafon, de sajnos az is leszakadt egy átmeneti üzemzavar keretében”.

A főpolgármester szerint a csótányirtás nem fővárosi feladat, sosem volt az, ahogy a társasházak, úgy a közintézmények is maguk gondoskodnak az irtásról, ezt a túlnyomó többségük teszi is.