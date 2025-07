Magyar Péter a luxusvilláról: Nem Ruszin-Szendi írt alá, a honvédelmi miniszer magát jelentette fel

„Érdemes mindent fenntartással kezelni, amit a KEHI leír vagy mond” – közölte a 444 kérdésére Magyar Péter. A Tisza Párt elnökét arról a jelentésről kérdeztük, amely szerint Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnök szolgálati villája mindennel együtt 1 milliárd forintba került, és a vezérkari főnök több luxustételt is berendelt, de igényelt fürdőköpenyt és fürdőruhát is.

Magyar szerint a KEHI-t „a bukott, aljas, korrupt hatalom” a saját önös céljaira használja, nem véletlen, hogy épp most veszik elő „kreált ügyekben”, majd közölte, hogy az utóbbi 15 év „elképesztően súlyos kormányzati korrupciós ügyeiben” nem nagyon látott KEHI-jelentéseket akár a kormány, akár a kormány alá rendelt állami cégeknél.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Arról is beszélt, az ingatlan nem Ruszin-Szendi Romulusz villája, az a honvédség vezérkari főnökének számára épült. „Szerintem az vet fel kérdéseket, hogy a jelenlegi vezérkari főnök miért nem ott lakik (Böröndi Gábornak állítólag túlságosan fényűző volt – a szerk.), miért nem tesz semmit a kormány, hogy a villa ne álljon üresen, és ne bukjon minden hónapban több tízmillió forintot a költségvetés.”

Magyar szerint a villában minden a felügyelő államtitkár és miniszer jóváhagyásával történt.

„Nem Ruszin-Szendi Romulusz írt alá.”

Magyar szerint Ruszin-Szendi tagadja, hogy kért volna ilyen luxusdolgokat, de szerinte ebben az egészben a politikai és jogi felelősség a lényeg, az általa kaszinóminiszternek nevezett Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig saját magát jelentette fel a KEHI-nél.

Magyar azt mondta, ha addig nem, akkor a kormányváltás után a független hatóságok le fogják folytatni az eljárást ebben az ügyben, illetve sok más túlárazás ügyében is, hiszen ott van például Áder János köztársasági elnök villája, amit állítólag 2 milliárdért újítottak fel.

Arra a kérdésünkre, hogy ha Ruszin-Szendi valóban kért ilyen beruházásokat, nem tartja-e aggályosnak, Magyar azt mondta, nem szokott hipotetikus dolgokról beszélni, de állítása szerint az állami villákban ennél sokkal extrábbakat találni, amit nem tart jónak.

„A legfontosabb ebben a történetben a KEHI nevetséges és szánalmas lejáratási kísérlete mellett, amit Rogán Antal vagy éppen Orbán Viktor személyesen rendelt meg, az az, hogy ez a villa továbbra is a magyar állam tulajdonában van, a fürdőruhákról nem tudok nyilatkozni, de gondolom azok is ott maradtak.”

Arra a kérdésünkre, hogy politikai szempontból lehet-e Ruszin-Szendi Romulusz akkora tehertétel a Tisza Pártnak, hogy inkább visszavonja őt, Magyar Péter azt mondta, a pártban ellenzéki szereplőként is van politikai felelősség, és ha valaki átlép egy olyan erkölcsi, jogi, politikai határt, ami szembe megy a rendszerváltás ígéretével, amiért küzdenek, akkor senki sincs bebetonozva.

„Hogyha Magyar Péter lesz az, aki átlépi a határt, vagy tehertételt fog jelenteni, akkor Magyar Péter is félre fog állni, és hogyha más, akkor más is félre fog állni. Reméljük, önként, hogyha ilyen probléma van.”

Kérdeztük a Telex cikkéről is, amely szerint a Matolcsy-kör Gál András ügyvéden keresztül megpróbálta megkörnyékezni a Tisza Pártot, de végül nem járt sikerrel, illetve volt egy másik kapcsolatfelvételi kísérlet is a pártvezetéssel, ami el sem jutott Magyar Péterhez. A kapcsolatfelvételi kísérletek mellett Magyarnál rákérdeztünk arra az információra is, hogy valóban számon kérte-e Gálon a történteket, mire azt mondta, hozzá soha nem jutott el ilyen megkeresés, ő is csak a sajtóban olvasott erről, de nála semmi esélyük nem lett volna.

Fotó: Németh Dániel/444

„Sajnos az egy normális dolog, hogy ha látják ezek az oligarchák és a hozzájuk köthető pénzügyi körök, hogy a rendszerváltás egyre közeledik, akkor hajlamosak a kaszinóban a fekete mellett a pirosra is tenni. A Tiszánál ezzel nem járnak sikerrel, nálunk egy nagyon erős erkölcsi határ van.”

Valaki vagy a jelenlegi „korrupt hatalmat” szolgálja ki, vagy hozzájuk csatlakozik és a rendszerváltásért dolgozik – mondta Magyar. A kettő nem fér össze.

Magyar azt mondta, nem Gáltól tudta, hogy kapcsolatban áll Somlai Bálinttal, erről egy pletyka jutott el hozzá (a cikk szerint Gál Somlai cégétől, a Raw Developmenttől kapott 20 millió forintot jogi tevékenységre). Hozzátette, egy büntetőügyvédnek senki sem mondhatja meg, melyik ügyben milyen gyanúsítottat vagy vádlottat képviseljen – bár MNB-ügyben még gyanúsított sincs -, de a Tiszában az erkölcsi elvárás világos.

„Nagyon örülök, hogy ügyvéd úr úgy döntött, hogy mindenféle kapcsolatot megszakít ezzel a körrel.”

Magyar közölte, Gál Andrásnak nincs formális köze a Tiszához, semmilyen pozíciót nem tölt be, de az első pillanattól velük van, miután a bicskei áldozatok többségének ő a jogi képviselője, és sok olyan ügyre van rálátása, ami fontos lesz.

A legfőbb ügyésznek pedig azt üzente, a Tisza nem hagyja feledésbe merülni az ügyet, követeli, hogy azonnal nevezzék meg a gyanúsítottakat. Az ÁSZ-jelentés alapján ez elég egyértelmű. „A gyanúsítottakat vegyék őrizetbe, legyen előzetes letartóztatási indítvány és foglalják le a lopott szajrét, legyen az egy francia kastély vagy egy dubaji nyaraló.”

Ha ezt nem teszi meg a legfőbb ügyész, akkor mindenki tudni fogja, hogy ő csak egy báb, és a maffia oldalára állt, aminek lesznek következményei – mondta a Tisza elnöke.