Navracsics rájött arra, amit Orbán már elfelejtett

Az Európai Unió nem rajtunk kívülálló intézményrendszer, még ha sokszor akaratunk ellenére is dönt dolgokról, hanem mi vagyunk az EU - mondta Navracsics Tibor hétfő. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter erről, a Bakonycsernyei Egészségház és Fő tér ünnepélyes alapkőletételén beszélt - írja az MTI.

Navracsics szerint most befejeződtek a fejlesztések, és a helyiek kilátogatnak az új főtérre és az egészségházba, naponta érezhetik, hogy az unió nem önálló. A miniszter arról is beszélt, hogy a két fejlesztés találkozási hely lesz, ahol az emberek együtt lehetnek, beszélgethetnek, nemzedékről nemzedékre erősíthetik a közösséget. Ezért is nagyon fontosak a beruházások, amik uniós pénzből valósulnak meg - mondta.

A miniszter beszéde azért is igazán érdekes, mivel az elmúlt években a kormány és a kormánypárt tagjai rendszeresen hívták fel a figyelmet rá, hogy az Unió székhelyéül szolgáló várost Brüsszelt, meg kell állítani, STOP-ot kell neki parancsolni, sőt a miniszterelnök szerint harcolni kell ellene. Belgium fővárosa ugyanis egy veszélyes pöcegödör, míg Magyarország az idilli nyugalom szigete az árnyalt, összetett kormánykommunikáció szerint.

