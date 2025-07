Orbán Matolcsyról a Telexnek: Ha holnap reggel bekopogna, szívesen látná, de nem egyeztetett vele az MNB-ügyben

„Ez valami krimi?” - kérdezte Orbán Viktor hétfő délután, miután a Telex arról kérdezte, hogy mit ajánlott Matolcsy György a szabad eltávozás jegyében. A miniszterelnök a lap kérdésére elmondta, hogy nem egyeztetett a volt jegybankelnökkel az MNB-ügyről, mivel az nem a kormány dolga, ugyanakkor kiemelte, hogy jó viszonyban vannak és sokra is értékeli őt.

Fotó: Bernadett Szabo/REUTERS

Orbán Viktor hétfő délután ismét a mostanra már szinte bevett helyének mondható óbudai Perc utca 8. szám alatti irodaháznál bukkant fel. Ez az a hely, ahol korábban Habony Árpád médiacége működött, és amiről a Lakmusz írta meg először, hogy új kormányzati kommunikációs erőközpont épül az irodaházban. A Perc utca 8.-ban működik ugyanis a Fidesz volt digitális igazgatója által vezetett Digitális Szuverenitás Központ, és február óta a Megafonnak is van itt hivatalosan bejegyzett telephelye. A függőfolyosóval kapcsolódó szomszédos épületbe az Origo szerkesztősége költözött be.

A Digitális Szuverenitás Központ pedig azért is külön érdekes, ugyanis itt kérdezgette nemrég Menczer Tamás is a miniszterelnököt a Fidesz trollkommandója, a Harcosok Klubja tagjainak szánt egyik videóban, majd itt próbáltuk meg mi is kérdezni Orbánt az interjú után, az épületből kifelé jövet gyerekkori barátja gazdagodásáról:

A Telex most azután kapta el ugyanitt a miniszterelnököt, hogy kiderült, több irányba is próbált menekülőutat keresni a Matolcsy-klán az MNB-botrány kirobbanása óta, a lap szerint volt találkozó Orbán és Matolcsy között, Matolcsy fia pedig a Tisza felé próbálkozott egy ügyvéden keresztül, de hiába.

A miniszterelnök az MNB-botránnyal kapcsolatos kérdésekre többek között arról beszélt, hogy „van ez az ügy, ez az alapítványi ügy, amit majd a jog szabályai szerint el kell rendezni, és ott remélem, hogy majd meg tudja védeni magát, de ettől függetlenül ő kiváló gazdaságpolitikus, dolgoztam vele együtt.” Orbán szerint pedig ha holnap reggel bekopogna, szívesen látná.

Orbán Áron gyanús vízumügyeire a miniszterelnök pedig csak annyit reagált, hogy ugyanolyan krimi, mint hogy egyeztetett a volt jegybankelnökkel.