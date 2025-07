A Unitravel utazási iroda szerint azért mentek csődbe 40 év után, mert veszteséges külföldi cégek az életükre törtek

„Sajnálattal értesítjük tisztelt Utasainkat és partnereinket, hogy az UNITRAVEL Kft fizetésképtelenségi helyzetbe került, így vállalásait nem tudja teljesíteni” – közölte az utazási iroda, hozzátéve, hogy a külföldön tartozó ügyfelek hazajutása biztosított.

Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

„Határozottan és kifejezetten kérjük azon utasainkat, akik még nem kezdték meg az utazásukat, hogy semmiképpen ne jelenjenek meg azon” – írják. Az utazási iroda szerint van megfelelő biztosítékuk, ezért ha a Fővárosi Kormányhivatal megállapította a fizetésképtelenséget, vissza tudják téríteni a már befizetett előlegeket és részvételi díjakat a hoppon maradtaknak.

A Unitravel túlmegy a száraz tájékoztatáson, és beavatja az értetlenkedőket abba, hogy mi vezetett a 40 éves magyar utazási vállalkozás megszűnéséhez: „A fő ok a turisztikai piac jelenlegi helyzete, nevezetesen az, hogy néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte »meghódítani a piacot«, a hagyományos magyar cégek számára – így számunkra is – szinte lehetetlenné vált a túlélés” – írják, hozzátéve, hogy szerintük ezek a külföldi cégek nem mellesleg veszteségesek is.

A veszteség ellenére „továbbra is egyre több úti célt kínálnak jóval a nettó árak alatt, saját irodákat és üzleteket nyitnak szerte Magyarországon, és milliókat költenek marketingre. Az emberek kénytelenek velük utazni, mivel áron aluli árakat és hatalmas reklámot kínálnak. Céljuk, hogy megöljék a magyar cégeket és egyeduralkodóvá váljanak a magyar piacon... Ha ez megtörténik, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Megölték az UNITRAVEL-t.”