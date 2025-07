Akkora a hőség Athénban, hogy lezárták az Akropoliszt

A hőség miatt kedden a legmelegebb órákra bezárják az Akropoliszt, Athén legtöbb turistát vonzó látványosságát - jelentette be a görög kulturális minisztérium. A Görögországot sújtó hőhullám az előrejelzések szerint csütörtökön enyhülhet. Hétfőn az ország egyes részein 42 Celsius-fokot is mértek. Athénban kedd reggel kilenc órakor 30 fok volt, ami az előrejelzés szerint 38 fokig emelkedhet, de a burkolattal ellátott részeken, a hőszigetek miatt ennél nagyobb is lehet a hőség. A görög polgári védelmi hatóság arra is figyelmeztetett, hogy nagy a tűzveszély Athén környékén, Attikában, az ország középső részén és délre, a Peloponnészosz-félszigeten.

Fotó: COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

A hőhullám szerdán is folytatódik, egyes régiókban továbbra is 42 fokkal, és a kánikula csak csütörtöktől enyhül.