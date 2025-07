Az USA folytatja az Ukrajnának szánt fegyverek szállítását, miután pár napja leállította

„Újabb fegyvereket fogunk küldeni. Muszáj lesz. Képesnek kell lenniük megvédeni magukat. Most nagyon kemény támadások érik őket” – mondta Donald Trump elnök hétfőn, miután bejelentette, hogy az Egyesült Államok újraindítja a fegyverszállítást Ukrajnába.

Fotó: DANIEL LEAL/AFP

A védelmi minisztérium a múlt héten állította le a fegyverszállítást arra hivatkozva, hogy aggasztó állapotban vannak a készleteik. A Pentagon egy napra rá már azt közölte, hogy több jelentés szól arról, hogy aggasztó a kulcsfontosságú lőszerek, köztük a légvédelmi rakéták csökkenő készlete.

Egyes sajtóinformációk szerint azonban Pete Hegseth védelmiminiszter egyedül döntött a szállítmányok leállításáról, és a Pentagon szóvivője pedig arról beszélt, hogy a hadsereg mindennel rendelkezik, ami egy bevetéshez szükséges volna.

A Pentagon most Trump bejelentésével azonos közleményt adott ki, de hozzátették, hogy továbbra is vizsgálják a szövetségeseiknek szánt fegyverszállítmányokat. Trump hangsúlyozta, hogy védelmi célra szánják az Ukrajnába küldött fegyvereket. (via Guardian)