Nyomoznak az erzsébetvárosi náci kocsma ügyében tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt

Év elején kapott nyilvánosságot, hogy az erzsébetvárosi Damjanich utcában egy náci kocsma működik Nordic Sun néven. A helyen koncerteket is szerveznek, árusítanak horogkereszttel és más náci jelképekkel ellátott termékeket, melyeket webshopon is meg lehet rendelni. A Magyar Narancs most arról ír, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy feljelentés nyomán „tiltott önkényuralmi jelkép használata vétség megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást”. Azt is közölték, már két gyanúsítottat is kihallgattak az ügyben, és „az eljárás szakértők bevonásával folyamatban van”. A Narancs úgy tudja, májusban a rendőrség ki is ment a Damjanich utcai helyiségbe, ahol mintegy 2500 ruhát, könyvet és cédét vizsgált meg.

A lap szerint azonban nehéz lesz véget vetni a Nordic Sun tevékenységének. Niedermüller Péter, a kerület DK-s polgármestere azt mondta, hogy az önkormányzat kérte a helyet működtető alapítvány feloszlatását, de ez az ügy is lassan halad, mert feljelentés-kiegészítést kértek tőlük.

A náci kocsma előtt márciusban megverték a hely ellen matricázó Momentum egyik aktivistáját, de ebben az ügyben azóta megszüntették a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt, írja a lap. Áprilisban pedig tüntettek is a kocsma bezárásáért Niedermüller Péter vezetésével.