Száznál jár a texasi villámárvizek áldozatainak száma, tíz táborozó lányt még mindig keresnek

Százra emelkedett a pénteki texasi áradások halálos áldozatainak száma, az eltűntek számát egyelőre nem tudni, írja a BBC. A kutatócsapatok állandó munkában vannak, de a helyzet egyre reménytelenebb.

Fotó: JORGE SALGADO/Anadolu via AFP

A Mystic keresztény nyári tábor lakói közül 27 lány biztosan halott, ahogy a személyzet tagjai közül is többen életüket vesztették. Tíz lányt és egy másik tábori munkást továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A villámáradásban a tábor 70 éves igazgatója is meghalt, miközben megpróbálta kimenteni a gyermekeket.

Texasi gyászoló Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Az áldozatok közül közül 84-en Kerr megyében haltak meg, ahol péntek hajnalban a Guadalupe-folyó váratlanul megduzzadt az özönvízszerű esőzések miatt. A Trump-kormány kritikusai szerint az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (NWS) végrehajtott leépítések miatt nem észlelték a hatóságok időben a problémát. Ezt a Fehér Ház határozottan elutasította.