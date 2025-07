137 embert vert át egy több mint 20 fős internetes bűnbanda

Összesen 137 rendbeli csalás miatt nyomoztak a baranyai rendőrök egy nő és három férfi ellen, akik egy internetes csalóbanda tagjai voltak – írja a police.hu.

A kép illusztráció. Fotó: Sora Shimazaki/Pexels

A nő a fiával, a testvérével és egy ismerősükkel 2023 áprilisa és szeptembere között főleg Budapesten vert át embereket. Különböző álprofilokat hoztak létre internetes oldalakon, ahol nem létező használati tárgyakat, bútorokat, kerti gépeket és mobilházakat hirdettek eladásra. A jelentkezőktől előleget vagy a teljes vételárat kérték, majd miután megkapták a pénzt, eltűntek.

A csalók a lebukás elkerülése érdekében mások nevére regisztrált SIM-kártyákat használtak, gyakran cserélgették a telefonokat, és titkosan kommunikáltak. A hirdetéseket a szervezők adták fel, ők tartották a kapcsolatot a vevőkkel, és ők intézték a pénz levételét a bankszámlákról is. A pénz felvételére külön embereket szerveztek be, akik készpénzben felvették és átadták nekik a pénzt, cserébe részesedést kaptak. Amikor a rendőrség zárolta a számláikat, új számlákat nyitattak és új embereket szerveztek be strómannak.

A rendőrök 2023 szeptemberében Budapesten fogták el a csalókat, akiket kihallgatás után őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A közel két évig tartó nyomozás során 137 sértettet azonosítottak, és több mint 20 ember ellen indult eljárás pénzmosás és csalás miatt.