14,5 millió forint az éves tandíj az Orbán-unokának kiszemelt New York-i, német és angol tannyelvű, hangsúlyozottan multikulturális iskolában

A 444 értesülése szerint egy manhattani, a menő Tribeca negyedben található német–amerikai iskolába írathatják be a szeptemberben kezdődő tanévre Orbán Ráhel és Tiborcz István legidősebb lányát. Orbán Ráhel kedden, Instagram-posztban számolt be arról, hogy a háromgyerekes család az Amerikába költözést fontolgatja. A posztban Orbán megemlíti, hogy „Az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott bennem az elképzelés, hogy akkor vághatok bele, amikor a legkisebb gyermekem is iskolás lesz.”

A 444-hez már több hete eljutott az információ arról, hogy a Tiborcz–Orbán család költözhet, mivel a gyerekeket kiíratták jelenlegi iskoláikból és legalább az egyiküket készülnek beíratni a hasonló profilú manhattani intézménybe. Orbán Ráhel kedden délután váratlanul saját maga posztolt erről az Instagramon. Szerdán délelőtt aztán kiderült, hogy mi lehetett a szokatlan kitárulkozás oka. A Válasz Online fb-posztban írta meg, hogy ők is tudomást szereztek a költözési szándékról, ezért kedd reggel kérdéseket küldtek Tiborcz Istvánnak. Pár órával később a felesége megpróbálta beelőzni a sajtót.