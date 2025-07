A háború legnagyobb légitámadását hajtották végre az oroszok, miután Trump azt mondta, mégis küld fegyvereket Kijevnek

2022. február 24., az invázió kezdete óta a legnagyobb légitámadást hajtotta végre Oroszország Ukrajna ellen - jelentette be az ukrán légierő parancsnoksága. Eszerint az éjjel az orosz hadsereg összesen 728 drónt, hét cirkálórakétát és hat Kinzsalt indított ukrán célpontok ellen. A támadások fő célpontja a lengyel határhoz közeli Luck városa volt, de robbanásokról számoltak be a szintén nyugat-ukrajnai Lembergből és Rivnéből is. A hivatalos közlés szerint a drónok nagy többségét az ukrán elhárítás lelőtte, négy helyszínen azonban megerősítették a találatokat.

„Most, amikor oly sok kísérlet történt a béke elérésére, a tűzszünetre, de Oroszország mindent visszautasít, ez egy újabb bizonyíték arra, hogy szankciókra van szükség – fájdalmas szankciókra az olaj ellen, amely több mint három éve pumpálja pénzzel Moszkva hadigépezetét”

– reagált Zelenszkij ukrán elnök az általa demonstratívnak nevezett orosz légitámadásokra.

Ukrán tűzoltók akcióban Luckban az éjszakai orosz légitámadás után Fotó: HANDOUT/AFP

Az éjszakai légicsapás azután történt, hogy Donald Trump bejelentette, az Egyesült Államok mégis küld további fegyvereket Kijevbe. Ezzel az amerikai elnök visszavonta azt a múlt heti felfüggesztést, amiről állitólag a tudta nélkül Hegseth védelmi miniszter dönthetett. Az Axios szerint a döntés visszavonása azt jelenti, hogy az Egyesült Államok tíz újabb Patriot rakétát küldhet Ukrajnába.

„Putyin rengeteg baromsággal bombáz minket, ha tudni akarják az igazságot”

– mondta Trump kedden újságírók előtt. „Mindig nagyon kedves hozzánk, de aztán kiderül, hogy ez nem jelent semmit.”

Trump azt is kijelentette, hogy tanulmányozza Lindsey Graham republikánus szenátor szankciós javaslatát, amivel gigantikus 500 százalékos vámot vetnének ki az Oroszországgal kereskedő országokra is.

(Meduza, BBC)