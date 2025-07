Az SZTE hallgatói szerint hitelét vesztette az a szociológus tanár, aki arról posztolt, hogy a melegeknek halállal kell lakolniuk

Egy nappal a sosem látott méretű Budapest Pride után tett ki egy privát Facebook-posztot a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének egyik oktatója, amelyben a Bibliából, Mózes könyvéből idézett két részletet.

„Szerintem ez ennyi: 3Móz 18,22 Férfival ne hálj [sákav=lefeküdni, közösülni] úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatos az. 3Móz 20,13 Ha valaki férfival hál [sákav] úgy, ahogy asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.”

Bár az oktató nem írta oda, hogy az idézet a Pride-ra való utalás, nehéz másra gondolni, és ezt a későbbi reakciói is megerősítették. A posztot ugyan csak az ismerősei láthatták, de villámsebességgel kezdett el terjedni a hallgatók körében is, akik még aznap a Bölcsészettudományi Kar (BTK) Hallgatói Önkormányzatához (HÖK), valamint a Szociológia Tanszék vezetőjéhez fordultak panasszal.

A Szociológia Tanszék múlt hét kedden a Facebookon osztott meg egy közleményt, amelyben elhatárolódtak.

A HÖK pedig arról tájékoztatta a hallgatókat, hogy minél előbb ki szeretnék vizsgálni az ügyet. Ekkor az említett oktató eltávolította a Bibliát idéző Facebook-posztot, de nem sokkal később újabb poszttal jelentkezett, amelyben az előző posztját kritizálóknak üzent egy filmidézettel a Feltaláló című filmből, amelyben a Béres József azt mondja: „Kérem mondja meg az elvtársaknak, hogy nyalják ki a seggemet.”

Kommentbe pedig még azt is odaírta, hogy „Nos nagyjából ez a helyzet ma 2025-ben egy egyetemi tanszéken Szegeden. Ha keresztény vagy, nincs helyed a magyar szociológiában! Szégyen...” Majd később azt is írta, „üldöznek bennünket”.

Aztán ezt a posztot is törölte, de a történet még itt sem ért véget, ugyanis egy újabb filmrészlettel jelentkezett, ezúttal a Brian ételéből azt a részt linkelte be, amikor a római katona sorra kérdezi a halálra ítélteket, hogy kereszthalálra érkeztek-e. Ehhez azt fűzte hozzá: „A bibliai posztom lehetséges következménye”, és egy kacsintós smiley-t is mellékelt.

Később ezt is törölte.