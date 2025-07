Rekordbevételnek örülhetett tavaly Matolcsy Ádám barátja, akinek cégét öt éven keresztül tömte pénzzel a Matolcsy György vezette MNB

Bőven a május végi határidő után, július 8-án adta le az éves beszámolóját Somlai Bálint Raw Development Kft.-je. A cég eddig is az érdeklődés központjában volt, hiszen Somlai Bálintot rendre Matolcsy Ádám baráti köréhez sorolják, ráadásul a cég bejáratott partnere volt a Matolcsy György vezette jegybanknak is, és a jegybanki alapítványok körül az ÁSZ-jelentés után kirobbant balhénak köszönhetően még érdekesebbnek ígérkezett a kft. éves beszámolója. Ez a cég volt az ugyanis, amelyet az MNB gyakorlatilag öt éven keresztül tömött pénzzel a különböző felújítási megbízásokkal. Ezzel kapcsolatban egyébként kritikát is kapott a jegybanki vezetés a felügyelőbizottságtól, de erről egy kicsit később.

Somlai Bálint Fotó: Németh Dániel/444

A Raw Development Kft. tavaly története legjobb évét zárhatta, hiszen 63 százalékkal nőtt egy év alatt a cég árbevétele, 41 milliárd forint után 67 milliárd forint folyt a cég kasszájába. Hogy a növekedés minek köszönhető, az nem derül ki, viszont ezzel párhuzamosan a cég kiadásai is nagyot ugrottak. Anyagjellegűként 53,1 milliárdot könyveltek el az előző évi 31,9 milliárd után, ennek a legnagyobb részét eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként könyvelték el, 50,9 milliárd forintot. Itt olyan tételeket számolnak el, amit a kft. saját nevében vásárolt meg, majd azt változatlan formában, állapotban továbbértékesít, de ezt nem feltétlenül változatlan áron teszi meg.

1,5 milliárdról 2 milliárd forintra nőttek a személyi jellegű ráfordítások is, ami részben a dolgozói létszám emelkedésével áll összefüggésben, hiszen az átlagos dolgozói létszám 86 főről 100 főre emelkedett. Ebből levezethető, hogy a havi átlagos bruttó bér 1,39 millió forint volt tavaly az előző évi 1,25 millió forint után.

Bár üzemi szinten a cég növelte a nyereségét, egy 9,8 milliárd forintos árfolyamveszteségnek köszönhetően végül az előző évi 5,3 milliárd forint után 2,5 milliárdra csökkent. Ezt a korábbi évekhez hasonlóan bent hagyta a cégben Somlai Bálint, osztalékot nem fizetett.

Az éves beszámolóknál elsősorban az úgynevezett eredménybeszámolóra szokás fókuszálni, amiből a bevételek és kiadások alakulásáról lehet információkat szerezni, a Raw Development Kft.-nél ezúttal a mérleg is rejteget érdekességeket.

Fókuszban a terjeszkedés