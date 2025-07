Váratlanul lemondott a kiskunfélegyházi polgármester, már ezt is a helyettese jelentette be

Lemondott hivataláról Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere, akit egy éve még nagy fölénnyel, a szavazatok 76 százalékával választottak meg harmadszor is. Lemondását Csányi nem is maga jelentette be, helyette Balla László, a város alpolgármestere közölte a hírt két mondatban az önkormányzati lappal. Balla azt mondta, hogy Csányi az üzleti életben folytatja a tevékenységét, és a jövőben "tanácsadóként vállal szerepet a város fejlődése érdekében".

Csányi Józsefet a Lezsák Sándor vezette Nemzeti Fórum színeiben választották meg először 2014-ben, ezek után a Fidesz már nem is indított ellene jelöltet. A tavalyi választás előtt Kiskunfélegyháza polgármestere még arról beszélt, hogy a polgármesterség az élete, és a korábbi csapatával szeretné folytatni a következő öt évben is.

"Nagyon szeretem a városomat és nagyon szeretem, amit csinálok. Nem azért vagyok polgármester, mert nem lenne más választásom, hanem azért, mert Kiskunfélegyháza polgármesterének, a szülővárosom polgármesterének lenni a legjobb dolog számomra. Ez az életem."

Csányi József és Lezsák Sándor

Lemondását a helyi sajtónak Csányi József egyelőre nem akarta megindokolni. A Bács-Kiskun megyei Kecsup a találgatások között arról ír, hogy Csányi és a Nemzeti Fórumot vezető Lezsák Sándor, a kerület egyéni képviselőjek között egy ideje konfliktusos a viszony, az értesüléseik szerint Csányi többször is arról beszélt, hogy a városnak jelenleg nincs érdemi képviselete az országgyűlésben, "ugyanakkor nem aggódik emiatt, hiszen a jövő évben úgyis kormányváltás következik".

A helyi ellenzéki önkormányzati képviselő szerint emellett közismert Csányi József informális közeledése a Tisza Párthoz.