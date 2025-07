Donald Trump tovább fenyegetőzik a vámokkal, Brazíliára 50 százalékosat vetne ki

Donald Trump amerikai elnök szerdán levelet küldött több országba is, amelyekben ismét vámokkal fenyegetőzik. Trump 30 százalékos vámot vetne ki Algériára, Irakra, Líbiára és Srí Lankára, Bruneira és Moldovára 25 százalékosat, valamint a Fülöp-szigetekre 20 százalékosra. A legmagasabb vámot azonban Brazília esetében lengette be, 50 százalékosat, az országnak szánt levelét a Truth Social-ön is közzétette.

Augusztus elsejéig azonban van idejük az országoknak, hogy Trumppal tárgyalásokba bocsátkozzanak, ahhoz viszont most úgy tűnik, ragaszkodik az amerikai elnök, hogy a levelet kapott országoknak nem lesz hosszabbítás.

A brazil elnök, Lula da Silva azonban a levélre válaszul nem tárgyalásokat, hanem válaszlépéseket helyezett kilátásba. „Brazília egy szuverén ország független intézményekkel, amely nem tűri, hogy bárki kioktassa” – írta da Silva közösségi médiás bejegyzésében a CNBC szerint.

Brazília esetében ugyanakkor nemcsak a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat” miatt vetne ki vámokat Trump. Korábban bírálta ugyanis Brazíliát azért, ahogy Jair Bolsonaróval bánt, aki egyébként az amerikai elnök szövetségese. Bolsonarót bíróság elé állították, mert állítólag részt vett a 2022-es választási vereséget utáni puccskísérletben. A helyzetet Trump a levelében „nemzetközi szégyennek” nevezte, a pert magát pedig boszorkányüldözésnek bélyegezte.

