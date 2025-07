Gárdonyban elfogyott a Fidesz, miután mindenki őket anyázta

Három időközi önkormányzati választás lesz Gárdonyban vasárnap, és még kettő a következő hónapokban.

A Velence-tó partján fekvő várost 2006 és 2024 között ugyan a Fidesz vezette, most azonban nincs jelölt, aki elinduljon a párt színeiben.

Az igazi ellenzék a valódi rendszerváltást követelők csoportja, akik egyforma távolságot tartanak a Fidesztől és az új városvezetéstől.

Mostanában nem jó gárdonyinak lenni. A zártkerti részen a Mol föld alatti vezetékeiből közel 500 köbméter gázolaj és benzin szivárgott el, ami minden esőzés után szivárog fel a talajból, károsítva a földet és az ivóvizet is. Az egyik gárdonyi strandot június közepén a pocsék vízminőség miatt be kellett zárni. A Velencei-tó amúgy is túlságosan meleg nyaranként, ami kedvezőtlenül hat a tavi ökoszisztémára, a vízszintje pedig nagyon alacsony.

A nyolc egyéni választókerületből ráadásul ötben is időközi választás lesz a következő hónapokban, háromban rögtön most vasárnap. Egy képviselő meghalt, négyen lemondtak, a négyből hárman fideszesek voltak. Mi történik Gárdonyban?