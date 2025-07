Magyar Péter és a Tisza EP-képviselői már most kitették a netre a vagyonyilatkozatukat

(Cikkünk frissül!)

A Tisza 7 EP-képviselője nemcsak elkészítette, de csütörtökön este már ki s tette a párt weboldalára a vagyonnyilatkozatait. Aki kíváncsi, itt böngészgetheti mindet.

A Tisza EP-frakciója.

Egy Magyar Péter által csak „lex Magyarnak” hívott, idén április végén elfogadott törvénymódosítás szerint Magyarország 21 EP-képviselőjének az eleve kötelező évi EP-s vagyonnyilatkozat mellett egy másodikat is be kell nyújtania. Ez szigorúbb, több adatot kér, mint az EP által előírt és megegyezik azzal, amit a magyar parlament képviselőinek kell kitölteniük. De van egy nagy különbség: ha utóbbiak belehibáznak vagy kihagynak valamit, utólag kijavíthatják és az elméletileg létező legkeményebb szankció ezért a fizetésük megvonása addig, míg bele nem írják a javított adatokat. Ha viszont az EP-képviselők közölnek valótlan adatot, vagy titkolnak el valamit, akár a mandátumuk is megvonható. Emiatt nevezi Magyar Lex Magyarnak a törvényt.

A friss nyilatkozat szerint Magyarnak van

egy XII. kerületi, 216 négyzetméteres társasházi lakása,

egy másik, 49 négyzetméteres, ugyancsak hegyvidéki társasházi lakása, szintén 2019 óta,

egy 25 négyzetméteres társaházi garázsa,

és egy 7926 négyzetméteres, művelés alól kivett beépítetlen telke Balatonhenyén.

Eddig tartottak az ingatlanok. Nagy értékű ingóságként

egy 2018-ban vásárolt Volvo XC 60 Momentum D5 AWD típusú autó.

Vízi vagy légi járműve vagy védett műalkotása nincsen, bevallott viszont egy Yamaha pianínót és 2 darab festményt, melyeknél nem volt kötelező értéket feltüntetni.

Értékpapírfronton Magyar a bevallása szerint összesen 35 millió forint és 70 ezer euró névértékű (a kitöltéskori árfolyamon ez 27 millió 931 ezer 400 forintnak felel meg) befektetési jegyet birtokol a következő megoszlásban:

Accorda Abacus Abszolút Hozamú Alap: 10 millió forint

OTP Prémium Befektetési Jegy: 15 millió forint

OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Jegy: 10 millió forint

OTP EURO Rövid Kötvényalap: 35 ezer euró

Hold 2000 Nyíltvégú Vegyes Értékpapíralap: 35 ezer euró

Magyar Péternek van egy (1) darab 4IG részvénye is. Készpénzben 3 millió forintot vallott be, bankszámlán 3 millió 886 ezer 366 forintot és 16 ezer 732,84 eurót (átváltva 6 millió 676 ezer 737 forintot) tart. Tartozása nincsen, sem bankok, sem magánszemélyek felé. 100 százalékban az övé az LLM Zrt. nevű cég, aminek ő a vezérigazgatója is. A vállalkozásnak tavaly 36 millió volt a nettó bevétele, 16 milliós nyereség jött össze ebből. .

Tarr Zoltán kétezer kötetes könyvtára és összetört BMW-je

Tarr Zoltánnak friss vagyonnyilatkozata szerint két ingatlanban van tulajdonrésze. 2014 óta övé egy 16. kerületi, 150 négyzetméteres családi ház fele, 1996 óta pedig egy másik, szintén 16. kerületi ház 2/6-od része. Mindkettő adásvétel útján került hozzá.

Tarr 2023 nyarán vett egy 2018-as BMW 225xe-t, ez azonban „üzemképtelen állapotban van, javításra vár”. Idén év elején vásárolt még egy 2021-es Ford Kuga-t.

A Tisza alelnökének vannak ezen felül festményei, „különösebb érték nélkül”, és 3 darab Biedermeier bútora, ezeket örökölte, valamint egy kétezer kötetes könyvtára.

Tarrnak a Raiffeisennél vannak értékpapírjai, egészen pontosan 174.612 forint értékben, 643 ezer forintja készpénzben, és 401 ezer forint van a bankszámláján. Van a számláján bő 6 millió forintnyi euró is, de ez magában foglalja az Európai Parlament által biztosított napidíjakat és a költségtérítést összegét is.

A képviselőnek mindezen felül van 350 ezer forint nyugdíjbiztosítása, valamint lakásbiztosítása bő 109 millió forint értékben, tartozik a banknak 322 ezer forinttal, és egy magánszemélynek hárommillióval (2023 óta, azt nem rögzítették, mikorra kell visszafizetnie a pénzt).

Kulja András sincs eleresztve

Kulja András a július 10-én közzétett vagyonnyilatkozata szerint háromnegyed részben tulajdonol egy 9. kerületi, 131 négyzetméteres lakást, amit 2022 nyarán vásárolt. A képviselőé egy 2016-os KIA CEED, 2018-ban vette.

Vannak továbbá félmillió forint értékben befektetési jegyei az Erste Banknál, 130 ezer forintja készpénzben (70 ezer euróban, plusz 150 euró).

Kuljának 45 millió forint van a számláján, ebből 43 millió euróban (ez az összeg magában foglalja az Európai Parlament által biztosított napidíjakat és a költségtérítést összegét is, ahogy Tarrnál), és tartozik a banknak bő 28 millió forinttal.

Dávid Dóra londoni lakása, nagy lakáshitellel

Dávid Dórának egy I. kerületi lakás, 57 négyzetméteres mellett van egy londoni, 56 négyzetméteres lakása is. Ez utóbbi meglehetősen borsos lehetett, legalábbis a képviselőnek van 252 millió forintnyi lakáshitele fontban. Balatonfenyvesen is van ingatlan a nevén, de csak hatodrészben az övé a 253 négyzetméteres ház. Jelentős megtakarításai is vannak: 72 millió forintnyi befektetés + 57 millió takarékbetét + 23,3 millió bankszámlán (ez magában foglalja az európai parlamenti képviselőknek juttatott napidíjakat is, valamint az Európai Parlament által havonta folyósított irodai költségkeretet) + 24 millió magánnyugdíjpénztár.

Lakos Eszter az állampapírokban hisz

Egy 90 négyzetméteres I. kerületi lakásban lakik, ami felesben az övé. Van egy 2018-ban vett Mini Coopere, 50,5 milliója állampapírban, 42,8 milliója bankszámlán (ez magában foglalja az európai parlamenti képviselőknek juttatott napidíjakat is, valamint az Európai Parlament által havonta folyósított irodai költségkeretet) és mindössze 200 ezer forintja készpénzben. Ezzel szemben 34,4 millió banki tartozás áll.

Gerzsenyiék 70 milliója értékpapírban

Gerzsenyi Gabirellának egy XIII. kerületi 54 négyzetméteres lakása van, Szentendrén egy 940 négyzetméteres telken 300 négyzetméteres ház is szerepel a nyilatkozatban. Szigetmonostoron két ingatlana van: egy 1872 négyzetméteres telken egy 214 méteres ház, felesben és ugyanitt egy 935 négyzetméteres ingatlant is birtokol egy 50 négyzetméteres házzal, szintén felesben. Két jármű van a listán: Ford S-max, 2011-es évjarat és BMW i3, 2013-as évjárat. A házastársával közösen 70 millió forintja van értékpapírban, 24 millió forintja van bankszámlán (ez magában foglalja az európai parlamenti képviselőknek juttatott napidíjakat is, valamint az Európai Parlament által havonta folyósított irodai költségkeretet) és 401 ezer forint készpénze.