209 ezerről egy év alatt 6,5 milliárdosra nőtt árbevétel és más gazdasági csodák a legfrissebb adóslistán

Egy tízemeletes csepeli panelház egy földszinti lakásában, a Kossuth Lajos utca 62. szám alatt valószínűleg egyedülálló gazdaságtörténeti bravúrt hajtott végre Danó Krisztián. A 44 éves ózdi férfi 2024. áprilisában 3 millió forinttal a zsebében bejegyeztette erre a címre a Reszort Placc Kft. nevű, főtevékenysége szerint zöldség- és gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó cégét (a hivatalos bejegyzés április 16-án volt).

Négy hónap sem telt el, és egy közjegyzői végrehajtás nyomán 2024 augusztusában már le is foglalták a vagyoni részesedését a cégben. Hogy ez alatt a négy hónap alatt, illetve az azóta eltelt bő egy évben mit csinált, hogyan gazdálkodott Reszort Placc, illetve maga a tulajdonos-cégvezető, azt nem tudjuk, az idén május 31-ig esedékes határidőre ugyanis nem nyújtották be első (tört) üzleti évük beszámolóit.

Azt viszont az adóhatóság aktuális, csütörtökön publikált feketelistájának köszönhetően tudjuk, hogy mostanra több mint 153 millió forintos adótartozásuk vált jogerőssé, amihez még jött bő 314 millió forint úgynevezett jogkövetkezmény – késedelmi kamatok, pótlékok –, így a Reszort Placc mára 467,6 millió forinttal adósa az államnak. Nagyjából tizenöt hónap alatt ez szintén elismerésre méltó teljesítmény, a maga módján egyfajta repülőrajtnak is mondható. A NAV egyelőre azonban nem indított végrehajtás a cég ellen, nem kezdeményezték a kényszertörlését sem, legalábbis a cégnyilvántartásban ennek még nem láttuk jelét.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Annak ellenére, hogy közel félmilliárd forintnyi közpénzzel tartoznak, a már említett legfrissebb adóslistán ezzel is csak a hatodik helyre fértek fel. Kiugróan nagy adótartozást most egyetlen cég sem halmozott fel – a legnagyobb adóhiány sem érte el a félmilliárd forintot, a tizenöt listázott vállalkozás együttes adótartozása is csak 2,8 milliárd forint volt –, a NAV legújabb feketelistájára, az előző két negyedéves adatsoroktól eltérően ezúttal gázbizniszben utazó áfacsalással vádolt cégek sem kerültek fel, illetve nem találtunk a most listázott, legalább százmilliós adóhiányt elért cégek között közszereplőhöz vagy közpénzekhez kötődő vállalkozást sem.

Figyelemreméltó esetek azonban így is voltak, nem csak Danó Krisztián rekordízű bukása. Az első helyen végzett, 475,7 milliós adóhiányt, hozzá közel 269 milliós bírságot összegyűjtő Iridium Connect Kft. esete. A társaságot még 2002-ben alapította GM-OVER Mezőgazdasági és Tudományos Szolgáltató Kft. néven három magánszemély, a nevek és lakcímek tanúsága szerint egy apa és fia, valamint utóbbi későbbi felesége. A céget 2023. október 25-én adták el egy családi tulajdonban álló vállalkozásnak, a KKV Finanszírozási Tanácsadó Kft.-nek, ekkor kapta meg a mostani nevét is.

Az új tulajdonosa nem tervezett hosszú távra: mindössze két hét után továbbadta azt egy Savin Perica nevű, 1991-ben a szerbiai Zentán született, a lakcíme szerint egy csongrádi, városszéli kertes házban lakó férfinak. Ő a cégnyilvántartás adatai szerint további két vállalkozásban tulajdonos vagy volt tulajdonos, az egyik ellen 2020-2023 között NAV-végrehajtás zajlott (abban az időszakban már tulajdonos volt Perica is, de az eljárás kezdetén volt tulajdonostársa volt még egy brit címen bejegyzett cég is). De ő is csak fél évig volt tulajdonosa a cégnek, 2024. április 19-én ugyanis egy kunbajai férfi vette meg tőle, az a szabadkai, tehát szintén szerbiai születésű Lőrincz Károly, akiről az interneten semmi mást nem találni, csak azt, hogy ebben a cégben tulajdonos, és akinek a lakcíme a Google térképe szerint valahol itt található:

Mindenesetre vagy ő, vagy még Perica egy megátalkodott üzleti zseni volt. Az Iridium Connect, illetve még GM-OVER ugyanis enyhén szólva is mikrovállalkozás volt, 2022-ben 473 ezer forintos bevétele és 11 ezres vesztesége, 2023-ban 209 ezres bevétele és 145 ezres vesztesége volt. Majd jött 2024, és az árbevétel váratlanul a harmincegyezerszeresére nőtt. Nem, nem elírás: 31 341-szer több, 6,55 milliárd forintos bevétel követte a 209 ezer forintosat – hogy az alapító tulajdonosok vagy a két hétre közbeiktatott tulajdonosok hogyan élik, hogyan élték meg ezt, az rejtély. Mindezt a bravúrt a 2024-es üzleti évről készített beszámoló úgynevezett kiegészítő melléklete szerint 0 fős létszámmal csinálták meg.

De mielőtt Nagy Mártont tanulni hívnánk, ne felejtsük el: bár ennyi pénzből már bő 143 milliós nyereség is kijött, közben becsúszott valahogy egy, a NAV-nak el nem utalt 476 milliós tétel is az egykori szentendrei székhelyét a Bécsi úton át a terézvárosi Révai közre cserélt cégnél (érdekesség, hogy a Révay köz 4. egy ötszintes ház, de a bíróság elég slendrián módon minden további részlet, emelet- és ajtószám nélkül bejegyezte a székhelyet). Az eredetileg kutatási és oktatási tevékenységre alapított cég főtevékenysége Perica érkezésével az „elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme” lett, amit idén januárban élelmiszer-nagykereskedelemre módosított a rejtélyes tulajdonosa. Aki nagyon puritán módon úgy döntött, hogy a gigantikus eredmény ellenére úgy döntött, hogy osztalékként egyetlen fillért sem vesz ki a cégből.

A lista harmadik helyén végzett Evoglade Hungary Kft.-nél szintén volt egy különös tulajdonosváltás a közelmúltban. Az előző két cégtől eltérően már kényszertörlési eljárás alatt álló társaságot eredetileg egy szokolyai lakcímen élő magánszemély alapította 2022 márciusában, főtevékenysége szerint „Fa- és építési anyag ügynöki nagykereskedelmére”, a székhelye egy tízemeletes újpesti panelház földszinti lakásában volt.

A 3 millió forintos tőkéjű társaság 2024. március 19-én egy akkor még a 19. évét sem betöltött 8. kerületi lakcímű magánszemély birtokába került (ekkor már egy 13. kerületi tízemeletes panel egy földszinti lakásában volt bejegyezve). A cégbírósági nyilvántartásban megtalálható adásvételi szerződés szerint az alapító tulajdonos 100, azaz száz forintért adta el, a vevőnek a cégadatok szerint nincs és nem volt - a kora miatt nem is nagyon lehetett volna - más vállalkozásban érdekeltsége. A vele egy címen lakó két testvére nevén szintén vannak, illetve voltak problémás cégek, ezek egyike az a mostanra már kényszertörléssel megszűnt Zenia Magyarország Kft. volt, amely előző tulajdonosnője ugyanazon a szokolyai címen él, mint az Evoglade-alapító férfi.

Az Evoglade nem produkált hatalmas pénzügyi bravúrt, mint a GM-OVER-ből lett Iridium Connect, sőt, a nyilvántartás szerint kisebbeket sem. A 2022-es csonka évében nem volt árbevétele, 2023-ról és 2024-ről már nem adott be bevallást. De valamit mégis csak csinálhatott, ugyanis a NAV 2023-tól sorban indította a végrehajtásokat a cég ellen: januárban, áprilisban, novemberben, majd 2024 januárjában és májusában is. Ezek általában néhány nap alatt lezárultak, de a 2023. áprilisi augusztusig húzódott, míg a tavaly máig folyamatban van. Ez utóbbi eljárás idején viszont már nem az alapító volt a tulajdonos, aki az adásvételkor arról is nyilatkozott, hogy a cég per-, teher- és igénymentes (a vevő pedig arról, hogy a társaságot megvásárlás előtt átvizsgálta).

Ha akkor éppen nem is volt, végül csak összejött 323 millió forintnyi adóhiány, amihez még 443 milliónyi jogkövetkezmény csapódott, így az Evoglade-től összesen 766 542 583 forintot követel a NAV – ez a mostani feketelistán a legnagyobb összeg.

Az adóhivatal feketelistájára most egyébként szinte csak fővárosi és Pest megyei cégek kerültek, az egyetlen kivételt a kecskeméti Hús-Center Hungary Kft. jelenti. A jelentős adóhiányt felhalmozott társaságok többsége kereskedelemmel foglalkozik vagy az építőiparban érdekelt, és a mostani listán is szerepel egy olyan cég, amelynek a székhelye az az 5. kerületi, Honvéd utcai székhelyszolgáltató, ahová társaságok ezrei vannak bejelentve, és ahol több, az előző adóslistákon szerepelt, és a gázmaffiában érintett vállalkozás székhelye is volt.