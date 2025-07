Meglepő fordulat: Hadházy semmit nem talált az 1,6 milliárdos uniós támogatásból létrehozott növénygenetikai kutatóközpontban

1,6 milliárd forint uniós támogatásból épült egy növénygenetikai kutatóközpont Törökszentmiklós határában, de mikor Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ott járt, nem talált semmit.

A támogatást Hadházy szerint Varga Mihály „haverja”, Horváth László tiszteletbeli kazah konzul kapta. A projekt A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása elnevezést kapta.

Fotó: Hadházy Ákos

Hadházy tavasszal járt a „Pannon Breeding Tudástár” elnevezésű kutatóközpontban, ahol egy üres kis melegházat, néhány üres irodát és pár posztert talált a falon.

A projekt gazdája a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt., ami Horváth érdekeltsége. Hadházy a látogatásakor találkozott a cég egyik vezetőjével, akit megkérdezett, hol olvashat a kutatási eredményekről. A válasz: azok „nincsenek, mert a kutatás nem mindig jár eredménnyel”, de elmondása szerint a pénz feltétele úgyis csak annyi volt, hogy a végén legyen valami termék, amit értékesíthetnek.

Fotó: Hadházy Ákos

Ők pedig vetőmag előállítással foglalkoznak, így azt elszámolták eredménynek. A helyszínen pedig azért nincs semmi, mert a kutatásoknak és a projektnek is vége van.

Hadházy szerint a projekt hivatalos adatlapjából is kiolvasható, hogy soha nem is akartak kutatni, ott ugyanis a többi között technológiafejlesztésről írnak. Kikérte a projekt költségvetését és a szerződések adatait, amiből kiderült, műtrágyaszóró és vetőgépet is vettek összesen 58 ezer euróért, 14 millióért a kutatási témák és eredmények összehangolását segítő weboldalt csináltak, és valószínűleg kétszer fizettek ugyanazért egy Bt-nek összesen 8,7 millió forintot. Kutatási szerződéseket is kötöttek, ahol bruttó 21-70 ezer forint volt a napidíj, de ketten csaknem 2 millióra szerződtek.

Hadházy szerint nagyon sok hasonló „kutatás+fejlesztés” projekt létezett, ezek közül többet be is mutatott. Azért könnyű az ilyenekkel visszaélni, mert laikusként nehéz eldönteni, hogy mihez kellenek a megvásárolt eszközök, és hogy mi van a hangzatos szövegek mögött. A politikus szerint a cégek sokszor úgy tekintenek erre a projektre, mint burkolt gazdaságfejlesztő támogatásra, és például bérre fordították a pénzt, csakhogy így a sok ezer milliárd euró nem javított az ország versenyképességén.