Orbán nem óvatoskodott, tényként bemondta, hogy a kárpátaljai férfit agyonverték

Nem finomkodott a Kossuth Rádió reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök, többször is tényként állította, hogy a kárpátaljai magyar férfit agyonverték, noha erre nincs bizonyíték.

Orbán azt mondta, miután egy magyar-ukrán kettős állampolgárról van szó, aki „közjogi értelemben is a mi közösségünkhöz tartozik”, a magyar alkotmány és Magyarország védelme alatt is áll, ezért nem kell óvatoskodni.

„Nem meghalt, meg kényszersorozás következtében elhunyt. Agyonverték. Agyonvertek egy magyar állampolgárt, ez a helyzet.”

Orbán szerint azon túl, hogy törődni kell az elhunyt családjával – ami történik –, fel kell tárni, mit történt, és az ukrán hatóságokat is faggatni kell, ami szintén történik.

Míg a férfi családja azt állítja, Sebestyén Józsefet a toborzók vasdorongokkal annyira megverték, hogy három héttel később meghalt, addig az ukrán hadsereg azt állítja, Sebestyént „törvényesen mozgósították” Ukrajna fegyveres erőibe, megkezdték a kiképzést, majd három nappal később a férfi megszökött. 6 nappal később a férfi saját maga ment be a Beregszászi Központi Körzeti Kórház sürgősségi osztályára, ahol „akut stresszreakciót diagnosztizáltak nála”, majd bevitték a pszichiátriára. Testi sérülést nem találtak rajta, két héttel később elhunyt, tüdőembólia miatt. A bántalmazást visszautasították.

Az ukrán verzióra egyelőre ugyanúgy nincs bizonyíték, mint a család állítására, Orbán mindenesetre nem egyensúlyozott.

A riporter az ukrán állítást ugyan megpendítette egy kérdésben, de rögtön azzal folytatta, hogy ezt mennyire lehet elfogadni, és milyen lehetőségei vannak Magyarországnak.

Orbán természetesen azt mondta, ezzel a válasszal nem lehet megelégedni, és többször is elmondta, kényszersorozás van Ukrajnában, ami szintén nem pontos, hiszen Ukrajnában nincs sorkatonaság, jelenleg kötelező mozgósítás van a háború miatt.

Orbán szerint az ügy gyökere a háborúban keresendő, a „felőrlő” háborút pedig mielőbb le kell zárni, diplomáciai erőfeszítésekkel. A miniszterelnök szerint az ukránok vesztettek, ahogy az EU-is, de ezt nem merik bevallani.

A férfi ügye – ami az adás csaknem felét kitette – újabb érv lett Orbánnál amellett, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ba. Itt a korábbi érveket is elmondta. Orbán szerint a Tisza és a DK háborús pártok.

Orbán csütörtökön az Audi gyárban volt, szerinte ez a magyar ipar egyik ékköve, szerinte hosszú távon lehet számolni a gyárral. Tárgyalt is a vezetőkkel, ahol állítása szerint azt mondta, Magyarország olyan szeretne lenni, mint amilyen Németország 15 évvel ezelőtt volt, olyan nem, mint amilyen most. A műsorban megismételte, amit Győrben is mondott, hogy „Brüsszel elhibázott politikája” miatt küzd nehézségekkel az autóipar.

Erről Uj Péter a pénteki hírlevelében azt írta, a magszavazó „készséggel hajlandó elhinni, már kognitív disszionanciatíve (nem lehet annyira hülye, hogy beszopom másfél évtizede ezt a sült baromságot), hogy a rohadt Brüsszel miatt szenved az európai autóipar, és nem amiatt, mert derék konnektivitási partnerünk, a mindig kiszámítható, korrekt és jóságos Kínai Népköztársaság gyakorlatilag hazavágta a mi modellünket, tehát aki az autópiacon versenyezni akar, az úgy tudna leginkább, ha kínai bért fizetne a munkásainak, tehát mondjuk a felét, harmadát kellene mostantól kapniuk a gazdasági zseni Győrben (vagy akárhol) robotoló szavazóinak.” Brüsszellel kapcsolatban meg derenghetne, hogy azért jött az autóipar, mert beléptünk az EU-ba. (Fizess elő, és olvashatod az egészet.)

A viharról is beszéltek, a műsorvezető behozta, hogy Magyar Péter a reptér lezárását kritizálta, majd levette a posztját és elnézést kért. A kérdés itt úgy szólt, hogy válsághelyzetben milyennek kell lennie a politika és a szakma kapcsolatának, és mennyiben írhatják felül a politikai szempontok a szakmaiakat.

Semennyire – mondta Orbán, és nem is engedte, hogy felülírják. „Mondhat bárki bármilyen szamárságot, meg posztolhat, amit akar, ez nem befolyásolja a védekezést. A kormányzati munka komoly dolog, az nem a Facebookon zajlik, hanem a valós életben, meg ott nem jó mondatokat kell kitalálni, hanem emberek életéért kell felelősséget vállalni.”

2500-3000 ember próbálta elhárítani a bajt, Orbán szerint világszínvonalú kárelhárítási munkát végeztek.