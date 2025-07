Rácz András a kárpátaljai férfi haláláról: „Ideje volna a higgadtságnak”

Miután a magyar miniszterelnök nem finomkodott, és a Kossuth Rádió reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök, többször is tényként állította, hogy a kárpátaljai magyar férfit agyonverték, noha erre nincs bizonyíték, Rácz András Oroszország-szakértő hosszú posztban szedte össze mit lehet tudni biztosan Sebestyén József haláláról és mi az, amit nem.

„Keveset tudunk, úgyhogy ideje volna a higgadtságnak” – kezdi a posztját.

Álláspontja szerint nincs „kényszersorozás”. „Akkor sincs, ha Orbán Balázs és féltucatnyi másik, hasonló képességű fideszes ezt összevont szemöldökkel, szigorúan ismételgeti” – írja Rácz. Érvelése azon alapul, hogy rossz terminológiát használnak a kormánypárti propagandában erre: Ukrajnában mozgósítás van, nem sorozás, abból is részleges. A „kényszersorozás” kifejezés ráadásul tautológia, hisz a sorozás nem tud nem kényszerűség lenni.

Sokat ír Rácz a mozgósítást végrehajtó ukrán hadkiegészítési szervezetről, a TCK-ról. Írásából kiderül, hogy annak munkatársai sok esetben erőszakosak, korruptak, és nagyon nem a szabályok szerint járnak el. Leírja a mozgósítás rendszerét, ami szerint minden ukrán 25 és 60 év közötti férfi köteles leadni az adatait a TCK-nál. Ezek alapján az adatok alapján döntenek arról, hogy ki, mikor, melyik alakulathoz kerüljön, ha rajta a sor. Ez az adatszolgáltatás nem jelenti azt, hogy azonnal a frontra kerül valaki, ám ennek elmulasztása súlyos bűncselekmény. A TCK munkatársainak visszaélései sok esetben olyanokkal szemben történnek, akik ezt az adatszolgáltatást nem tették meg. Ezekről számos videó készült egész Ukrajna területén, amit aztán az orosz propaganda előszeretettel használt fel. Ahogy azt Rácz is kiemeli, „nem tudjuk, hogy Sebestyén Józseffel is ez történt-e”.

Ír arról, hogy nagyon kevés konkrétumot lehet tudni Sebestyén esetéről. Az elsődleges bizonyítékoknak számító videók azonban valóban aggasztóak szerinte. Különösen az, amely egy gyakorlótéren készült, a négykézláb látható Sebestyén arra panaszkodik a mentősöknek, hogy szédül, körkörösen több helyen is fáj a hasa, és nem tud a lábára állni. „Kifejezetten puffadtnak is tűnik a hasa a saját, korábbi képeihez képest. Egy ponton térdelő helyzetből vissza is fekszik a földre és látható fájdalmai vannak.Ehhez képest a mentősök - legalábbis a video által ábrázolt pillanatokban - olyanokat mondanak neki, hogy ne szórakozzon, álljon a lábára, legyen férfi, és egyébként is, mit akar... eközben pedig állnak mellette és nem vizsgálják meg” – írja Rácz. Szerinte Sebestyén közvetlen felettesei nyilvánvalóan hibáztak.

Rácz szerint „a hisztéria, a hőbörgés és a vádaskodás biztosan nem segít. Nemcsak az elhunyton nem, de a családján sem, a többi kárpátaljai magyar hadkötelesen pedig főleg nem.”