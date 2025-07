Sára főispán a vállalkozás szabadságának jogára hivatkozva herélné ki a terézvárosi Airbnb-tiltást

Sára Botond főispán és a fideszes kormányhivatal felszólított, hogy módosítsuk az Airbnb-rendeletünket – írja a Facebookon Soproni Tamás, a kerület polgármestere. Tavaly ősszel – egy helyi népszavazás után – fogadta el azt a rendeletet, ami 2026. január elsejétől megtiltja a rövidtávú lakáskiadást Terézvárosban. A VI. kerületnek azért volt erre lehetősége, mert a kereskedelmi törvény szerint az önkormányzatok határozhatják meg, hogy helyben hány napra engedélyezik a rövid távú szálláshelykiadást.

Ezek után küldött most úgynevezett törvényességi felhívást a budapesti kormányhivatal vezetője, Sára Botond főispán a kerületnek, amelyben ezt írja: „A Kertv. által látszólag lehetővé tett nagy fokú szabályozási autonómia ellenére az önkormányzat rendeletalkotási szabadsága e téren sem korlátlan, a törvény nem ad lehetőséget ugyanis arra, hogy a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely- szolgáltatás céljára felhasználható napok számát bármely önkormányzat az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében és M) cikk (1) bekezdésében rögzített vállalkozás szabadságának jogára, másrészt a kapcsolódó módosító törvényben előírt érdekmérlegelésre tekintet nélkül állapítsa meg.”

Soproni szerint nem csupán hibás a kormányhivatal jogértelmezése, hanem Sára valójában gazdasági érdekekből jár el: „A kormányhivatal – valójában a NER gazdasági hátországának szolgálatában – most nyíltan kimondja: a saját Airbnb-jeik előrébb valók, mint a budapestiek otthonhoz, nyugalomhoz és magánélethez való joga. Szerintük a „vállalkozás szabadsága” azt is jelenti, hogy egy társasházban élőknek nem lehet beleszólásuk abba, hogy otthonuk, környezetük szállodává válik-e vagy sem. Az érvelés természetesen nonszensz, hiszen a vállalkozás szabadsága az ő értelmezésük szerint ma is súlyosan korlátozva van törvények és rendeletek által: sem bordélyházat, sem kocsmát, sem aprócska akkumulátorgyárat nem lehet üzemeltetni a társasházak második emeletén. Lehet, hogy épp ez a bajuk. Ez nem jogértelmezés. Ez politikai beavatkozás a fideszes nagytőke oldalán, a helyben élő emberekkel szemben.”

A polgármester leszögezte, hogy nem módosítják a rendeletet és ha kell, a Kúriáig viszik az ügyet.