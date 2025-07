A Kormorán zenekar szerint a Tisza párt munkatársai vagy szimpatizánsai sunyi, alattomos módon propaganda célból használják az egyik dalukat

A Kormorán Zenekar a Facebookon tette közzé közleményét, amiben arról írnak, hogy „Magyar Péter és a Tisza párt munkatársai vagy szimpatizánsai sunyi, alattomos módon propaganda célból, a TikTok felületén felhasználják az „Isten ujja megérintett” című" szerzeményüket.

A közleményt Koltay Gergely, a Kormorán zenekar alapítója és vezetője jegyezte, aki egyébként 2019-ben kapott Kossuth-díjat „az ősi magyar monda- és dallamvilág felelevenítésével a hazai zeneművészet tradicionális értékeit egyszerre megőrző és továbbadó, sokoldalú alkotó- és előadóművészi tevékenysége elismeréseként”.

Ezzel a Kormorán zenekar is beállt azoknak a zenei előadóknak a sorába, akik nyíltan szólalnak fel közéleti kérdésekben. Igaz, az elmúlt időszakban a NER jól ismert énekeseitől eltekintve inkább azokról lehetett hallani, akiknek mintha elegük lenne Orbán Viktor rendszeréből, most viszont Muri Enikő és Nagy Feró mellé a Kormorán is odaállt.

Címlapkép: Kiss Gábor/MTI/MTVA