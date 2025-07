Betegei számítottak a halálra, de arra nem, hogy egy sorozatgyilkos végez velük

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A frankfurti Goethe Egyetem orvosi karán több száz doktori disszertációt adtak le 2012-ben. Azonban csak az egyik vált országosan ismertté. A dolgozat azzal a kérdéssel kezdődött, hogy „miért ölnek az emberek?”.

A disszertáció szerzője egy 27 éves fiatalember volt, aki eredetileg az idősgondozásban elkövetett gyilkosságokról akart írni. A kiválasztott bűncselekményből azonban nem követtek el olyan sokat, mint amennyire számított, így témát módosított.

Az említett probléma ma már nem állna fenn. Az időközben tapasztalt orvossá vált egykori fiatalembert ugyanis 15 – túlnyomórészt idős – ember meggyilkolásával vádolják. Ha a hétfőn kezdődő büntetőperében bűnösnek találják, Johannes M. a modernkori Németország negyedik legtöbbet ölt sorozatgyilkosává válik.

Gyanús lakástüzek

Johannes M. egy Frankfurt melletti kisvárosban, Mühlheim am Mainban nőtt fel. A vádirat szerint visszahúzódó fiú volt. A középiskola elvégzése után a frankfurti Goethe Egyetem orvosi karán tanult tovább. Diplomáját 2010-ben szerezte meg, a tudományos munkához szükséges doktori disszertációját pedig 2012-ben védte meg. Miután a sugárterápiás onkológusi és a háziorvosi szakvizsgát is letette, 2020 elején a palliatív orvosi továbbképzést is elvégezte.

Pár hónappal később Berlinbe költözött. Először az egészségbiztosítással foglalkozó orvosok országos szövetségénél helyezkedett el, majd 2021 áprilisa és 2022 szeptembere között egy egészségügyi ellátó központnál dolgozott palliatív orvosként. A vádirat szerint ebben az időszakban követte el első három gyilkosságát.