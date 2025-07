Két jelölt közül a választók választhatják majd ki a Tisza egyéni jelöltjeit

Pósfai Gábor, a Tisza operatív vezetője is felszólalt a nagykanizsai kongresszuson. A jelöltállítás folyamatáról beszélt, illetve annak menetrendjét mutatta be.

Azt mondta, hogy közel 10 ezren pályáztak a párthoz, de nem mindenki képviselő-jelöltnek. A résztvevők jelentős részével napi szinten kapcsolatban vannak. Ebben a körben fogtak hozzá a tiszás jelöltek kiválasztásába.

Pósfai azt mondta, megérti, hogy vannak, akik már most tudni szeretnék, kik lesznek a jelöltek. Normális időkben ő is így gondolná. De most nem normális időkben élünk, így egyelőre nem nevezik meg a jelölteket – pláne, hogy mint a jelöltállítás menetrendjéből kiderült, azok még nincsenek is kiválasztva.

Ezután ismertette a jelöltállítás folyamatát és a határidőket.

Szeptember 30-ig minden választókerületben 3 személyt ajánlanak a helyi Tisza-szigeteknek. Az utána következő egy hónapban a jelöltek bemutatkoznak, és együtt dolgoznak a helyi Tisza-szigetekkel.

November 3-9. között a Tisza addigra elinduló applikációjában szavazhatnak majd a sziget-tagok. A három jelöltet rangsorolniuk kell, a harmadik legkevesebb szavazatot kapott jelölt kiesik.

November 10-16. között a választókerületben élő bármely választópolgár szavazhat, szigorú azonosítás után. A választók a két jelölt közül választhatnak.

November 20-ig a Tisza elnöksége megtárgyalja és jóváhagyja a jelöltet. Csak akkor vétózhat az elnökség, ha kiderül a jelöltről közben olyan információ, ami gátolja a rendszerváltást.

November utolsó hetében lesz a párt kongresszusa, ahol bemutatják a 106 jelöltet.