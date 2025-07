Egyre népszerűbb TikTokon a beanie sapkás szektavezér, aki egyszerre jelentkezett be az új pápának és Jézus Krisztus utódjának is

Egyre többen követik az Ahmadi Béke és Fény Vallása, azaz az AROPL nevű, iszlámra épülő világvégeváró szekta közösségi média felületeit, aminek vezetője Abdullah Hashem azt állítja magáról, hogy ő az új pápa, valamint hogy Mahdi és Jézus utódja is egyben - írja a Vice. A csoport jelenleg Angliában, egy egykori árvaházban működik, ahol Hashem arra biztatja követőit, hogy adják el minden vagyonukat, így a házukat is, majd fizetésükkel együtt ajánljanak fel mindent a közösség céljaira, ami az „isteni állam” létrehozását hirdeti.

Az iszlám tanítások szerint az Ítélet Napja előtt megjelenik egy messiás, akit mahdinak hívnak, hogy legyőzze az igazságtalanságot és a zsarnokságot, és az apokalipszis előtt békét hozzon a világra. Azt mondják róla, hogy Mohamed leszármazottja, és nem sokkal Jézus előtt fog megjelenni.

Abdullah Hashem pedig egy egyiptomi-amerikai származású férfi, aki korábban dokumentumfilmek készítésével foglalkozott, amiknek fő témája az volt, hogy amerikai szektákat leplezett le.

Hashem azóta egy fekete beanie sapkában prédikáló szekta-vezér lett, aki azt állítja, hogy ő a mahdi és ha csatlakozni akarsz hozzá minden pénzedet neki kell adnod. Sőt, Hashem szerint ő nem csak az új mahdi, hanem az új Jézus Krisztus is, valamint ő „az új pápa” is. Szektájában az iszlám teológiát ötvözi olyan összeesküvés-elméletekkel, mint az illuminátusok és az amerikai elnököket titokban irányító földönkívüliek. Követői szerint pedig különböző csodákat tesz, a gyógyítás mellett pedig képes eltüntetni a Holdat is.

