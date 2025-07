Trump a kampányban még a teljes igazságot ígérte az Epstein-aktákról, most már azt mondja, az ügy senkit nem érdekel

Donald Trump már nem akar hallani az Epstein-ügyről, bár a megválasztása előtt még rendszeresen beszélt arról, hogy nyilvánosságra hozzák a teljes igazságot. Miután azonban Elon Musk azzal jött elő, hogy Trump neve is rajta lehet az állítólagos ügyféllistán, az amerikai igazságyügy-minisztérium kijelentette, hogy nincs is semmiféle ügyféllista.

Az ügy lekeverése erősen megosztja a MAGA-tábort. Miután éveken át pörögtek az ügyön, most az elnöki adminisztrációból mondják azt, hogy ez puszta összeesküvés-elmélet. Donald Trump hűséges támogatói egyre nyíltabban bírálják emiatt a Trump-adminisztrációt. Taylor Greene, az egyik legkeményvonalasabb trumpista kongresszusi képviselő és Steve Bannon volt tanácsadó mellett a héten Tucker Carlson is arra figyelmeztetett, hogy „a kormány a tűzzel játszik”, és az ügy politikai kockázatot jelenthet Trump számára.

Marjorie Taylor Greene Fotó: DUSTIN CHAMBERS/AFP

Az ügy miatt állítólag Dan Bongino FBI-igazgatóhelyettes is heves vitába keveredett Pam Bondi igyazszágügy-miniszterrel, és az NBC News szerint fontolgatja a lemondását is.

A helyzetre szombaton már Trump is reagált a Truth Social oldalán, hogy figyelmeztesse híveit a lojalitásra.

„Pam Bondi FANTASZTIKUS MUNKÁT végez. Mi egy csapat vagyunk, MAGA! Tökéletes adminisztrációnk van”

- írta, majd így folytatta a posztját:

„Egy évvel ezelőtt az országunk HALOTT volt, most a bolygó legfelkapottabb országa. Maradjunk így, és ne pazaroljuk az időt és az energiát Jeffrey Epsteinre, aki senkit sem érdekel.”

Erre aztán Elon Musk is reagált. Miután néhány hete egy később törölt posztjában azt állította, hogy Donald Trump neve is rajta volt az állítólagos listán, a világ legazdagabb embere most ezt írta:

„Komolyan? Hatszor leírta, hogy ’Epstein’, miközben arra kérte az embereket, hogy ne beszéljenek róla. Csak hozzák nyilvánosságra az aktákat, ahogy ígérték.”

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint nincs is semmiféle lista, ahogy azt is elvetették, hogy Epsteint a börtönben meggyilkolták volna. A vizsgálatuk szerint „nem találtak semmiféle ügyféllistát”, és „nincs bizonyíték sem zsarolásra, sem olyan ismert közszereplőre, akit vád alá lehetne helyezni”.

Bár ügyféllista nem került elő, az FBI és az igazságügyi minisztérium azt hangsúlyozza, hogy hatalmas adatmennyiséget foglaltak le, több mint 300 GB adatal, Epsteinről készült képekkel, kiskorú vagy kiskorúnak tűnő áldozatokról készült videókkal és több mint 10 000, gyerekbántalmazással és pornográfiával kapcsolatos fájllal. Más közszereplők bűnrészességére azonban a vizsgálatuk szerint nincs bizonyíték.

Az ügy kapcsán szombaton az FBI igazgatója, Kash Patel is tagadta, hogy lemondana, és kijelentette: