A Wizz Air kivonul Abu-Dzabiból

A Wizz Air teljesen felszámolja Abu-Dzabi-beli tevékenységeit – írja a cég közleménye alapján a HVG. A „stratégiai átrendeződésnek” nevezett folyamat keretében a Wizz Air szeptembertől felfüggeszti az összes helyi járatának üzemeltetését, felszámolják az emirátusokban lévő cégüket, hogy a közép- és kelet-európai fő piacaira, valamint egyes nyugat-európai országokra, például Ausztriára, Olaszországra és az Egyesült Királyságra koncentrálhasson.

A cég közleménye szerint több, egymásra rakódó ok áll a döntés hátterében. Azt írják, repülőgépeik hajtóművei az ottani forró környezetben nem tudnak megbízhatóan működni, a közel-keleti geopolitikai feszültség nyomán gyakoribbak lettek a légtérzárak, ami akadályozta a működésüket és a kereslet is visszaesett. A közlemény utal arra is, hogy számukra kedvezőtlenül alakultak a helyi szabályozások.

Akinek már van jegye a most megszüntetett járatok valamelyikére, azt a Wizz Air meg fogja keresni a visszatérítéssel kapcsolatban. Azoknak az ügyfeleknek, akik harmadik fél szolgáltatókon keresztül foglaltak, azt javasolják, hogy lépjenek kapcsolatba a szolgáltatóval.