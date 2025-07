Egészen zavarba ejtő, ahogy Trump a Chelsea-vel maradt ünnepelni a klub-vb kupaátadásakor

Az amerikai elnök teljesen ellopta a show-t a FIFA klubvilágbajnokság döntőjén zavarba ejtő viselkedésével. Először a himnusz éneklése közben fütyülte ki őt közönség a teltházas MetLife Stadionban, a New Jersey állambeli East Rutherfordan, amikor őt mutatták a kivetítőkön, írja a The Guardian. Ezen azonban bőven túltett az, ahogyan a kupa- és éremátadáskor viselkedett.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino Trumppal együtt adta át a klubvilágbajnoki trófeát a Chelsea-nek, ezután a szokásokhoz híven Infantino arrébb állva kivonult a képből, Donald Trump azonban a helyén maradt. Így pont az ünneplő játékosok középpontjában találta magát, amikor a csapatkapitány, Reece James a magasba emelte a trófeát, csapattársai pedig körülötte ünnepeltek. Az események cseppet sem hozták zavarba az amerikai elnököt, akit végül Infantino próbált a háttérbe irányítani. Trump a videó tanúsága szerint csak másodjára érthette meg, mit is kellene tennie.

Trumpnak igazán sportos napja lehetett, hiszen a Truth Social oldalán számolt be arról is, hogy megnyerte a saját maga által rendezett golfbajnokságot is, a Trump Organization tulajdonában lévő Trump National Golf Club tagjai részére rendezett bajnokságot.