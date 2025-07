Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Bizottság átalakítaná az agrártámogatások rendszerét

Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Bizottság úgy alakítaná át az EU hosszú távú költségvetését, hogy egyesítené a Közös Agrárpolitikát (KAP) és a kohéziós politikát. Az Euronews által látott dokumentum szerint a következő hosszú távú költségvetés tervezetében megszüntetnék a KAP második pillérét, ami jelenleg a vidékfejlesztési programokat finanszírozza. Ezek a programok környezetvédelmi kezdeményezéseket, mezőgazdasági beruházásokat és vidéki közösségek fejlesztését támogatják. A tervezet szerint ez nagyobb rugalmasságot és egyszerűsítést eredményezne.

Hasonló átalakításokról már eddig is terjedtek hírek, a gazdák tiltakoztak is ellenük. A most nyilvánosságra került tervezet egy új mechanizmust vázol fel, amit egyetlen alap támogatna, az Európai Gazdasági, Területi, Társadalmi, Vidéki és Tengeri Fenntartható Jóléti és Biztonsági Alap. A Bizottság szerint az összevonásnak köszönhetően a tagállamoknak több lehetőségük lenne majd a gazdálkodók és a vidéki közösségek előtt álló kihívások kezelésére. Ez olyan elemeket tartalmazna, mint az infrastruktúra fejlesztése, a digitális, víz- és energiaellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a készségfejlesztés és a generációváltás támogatása.