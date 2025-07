Egy nappal azután, hogy díjat nyert a róla készült dokumentumfilm, meghalt a társadalomból évtizedek óta kivonult férfi

Egy nappal az után, hogy a Raději zešílet v divočině - Jobb a vadonban megőrülni című dokumentumfilm elnyerte a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, egyik főszereplőjét, František Klišíkot holtan találták Prága közelében.

A 62 éves Klišík vasárnap kora reggel fulladt meg egy tóban Ohrobec faluban. A rendőrség szerint semmi sem utal bűncselekményre, de a halál pontos okát csak boncolás után tudják megállapítani. Klišík állítólag azért ment Ohrobecbe, hogy meglátogassa egy barátját és megünnepelje a film sikerét. Szemtanúk szerint jó hangulatban volt, bár nem volt világos, hol tervezte tölteni az éjszakát. A tó a falu kocsmájával szemben található.

A Miro Remo rendezte dokumentumfilm František és ikertestvére, Ondřej életét követi nyomon, akik évtizedekig Stögrova Huťban éltek, távol a civilizációtól.

A film Aleš Palán könyvén alapul, aki megerősítette Klišík halálhírét. Palán könyve a dokumentumfilmhez kapcsolódott, és azokról az emberekről szólt, akik úgy döntöttek, hogy a társadalmon kívül élnek. Az 1980-as években Klišík rövid ideig Prágában élt, ahol megismerkedett a cseh underground fontosabb szereplőivel, köztük Jan Patočka filozófussal, Egon Bondy íróval és a The Plastic People of the Universe zenekarral. Később csatlakozott a Polgári Szabadságjogok Mozgalmához (HOS), és segített létrehozni a Polgári Fórumot az 1989-es bársonyos forradalom után. Később visszavonult a politikától, és visszatért a vidékre, ahol testvérével egy lepusztult parasztházban élt, állatokat tenyésztett, kőművesként dolgozott, és alkalmanként kisebb kiállításokat és koncerteket szervezett.