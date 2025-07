Karácsony: A kormány a héten dönt a Budapestet érintő elvonásokkal kapcsolatban

Attól még, hogy a Fővárosi Közgyűlés végül elfogadta a város új költségvetését, Karácsony Gergely szerint a városnak nem lesz elég pénze, „ha lejár a bíróságtól kapott azonnali jogvédelmünk, és a kormány továbbra is inkasszálja a várost”.

A kormány azt ígérte, hamarosan dönt

Ez a főpolgármester ATV-nek adott interjújából derült ki, ahol arról is szó esett, hogy a kormány tárgyalásra hívta a budapesti önkormányzatot. Karácsony szerint augusztus végéig meg kellene egyezni a kormánnyal, mert addig működőképes a város.

Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte kérdés, hogy a kormány tartja-e magát a korábbi nyilatkozataihoz, miszerint kivezetik a Budapestet érintő megszorításokat. Szerinte a Fidesz sem érdekelt abban, hogy megkérdőjeleződjön Budapest működőképessége.

Elmondása szerint a fővárosi önkormányzat azt az ígéretet kapta, hogy az eheti kormányülésen a kormány választani fog a felmerült javaslatok közül. Karácsony szerint az önkormányzat olyan megoldást kért, amely nem csak Budapestet húzná ki a bajból. Szerinte ugyanis az egész önkormányzati rendszer problémás.

Közvetlen EU-s pénzek Budapestnek?

A főpolgármester a strasbourgi látogatásáról is beszélt: Karácsony szerint mivel a hétéves EU-s költségvetési ciklus épp a felénél jár, most zajlik a felülvizsgálata. Az Európai Bizottság pedig azt javasolta, hogy amely országokban befagyasztották a forrásokat, lehetővé kéne tenni a városoknak, hogy pályázzanak ezekre a forrásokra. Ez csak egy egyszeri lehetőség volna, de Karácsony szerint az EU-s forráselosztás reformjára lenne szükség.

Mindennek némileg ellentmond, hogy a főpolgármester a Bánkitó Fesztiválon tartott beszélgetésen arról beszélt, hogy azok az EU-s biztosok, akikkel a látogatáson beszélt, nem sok esélyt tulajdonítottak annak, hogy Budapest közvetlenül juthatna hozzá a befagyasztott EU-s forrásokhoz. Azt viszont, ahogy akkor is, most is elmondta, hogy az EU rosszul teszi, amikor a teljes magyar gazdaságot bünteti az Orbán-kormány politikája miatt.