Lázár leépíti a Várkapitányságot, akik Orbán kedvenc projektjét felügyelték

A Vár történelmi újjáépítése vasbetonból hosszú ideje megosztja a közvéleményt, a gigaprojekt azonban idáig a kormány érinthetetlen presztízsberuházásának számított, ami Orbán Viktor számára személyesen is fontos. Mint azonban arról a 444 értesült: a felújítást-újjáépítéseket irányító Várkapitányságot leépítik. Méghozzá Lázár János minisztériuma, ahová július elsejével már át is vitték a fejlesztéseket - ezt kérdésünkre az ÉKM is megerősítette nekünk.

A Honvéd Parancsnokság újjáépítése a budai Várban Fotó: Várkapitányság Nzrt.

A Várbéli fejlesztéseket Lázár ezzel más nagyberuházásokhoz hasonlóan magához vonja, de a Várkapitányságról a nagy többség tudomásunk szerint nem akar átmenni rosszabb feltételekkel minisztériumi alkalmazottnak, így az eddigi gárda zömét valószínűleg lecserélik. Több tucat munkavállaló már a felmondási idejét tölti, miután csoportos leépítéssel küldik el az embereket.

A mostani átalakítás részben arról szól, hogy Lázár János itt is centralizál, és más területekhez hasonlóan magához rendeli a beruházások felügyeletét, megszabadulva egyúttal a nem hozzá kötődő kinevezettektől.

Kérdés azonban, hogy mi lesz az újjáépítések sorsa, mire van pénz, és mi valósulhat meg a jövő évi választásokig, ami után politikai és költségvetési szempontból is bizonytalanná válhat a folytatás.

Túlbontások után teljes újraépítés

A budai Vár ötvenes-hatvanas években lebontott épületeinek rekonstrukciója 2010 után az Orbán-kormányok egyik kiemelt beruházásaként jelent meg, és ezt fogta össze a 2019-ben létrehozott Várkapitányság is, aminek már a neve is szimbolikus volt. A teljes projektre akár ezer milliárd forintnyi összeget sem sajnáltak - a nagyságrendet érzékelteti, hogy a Szentháromság térre költöző Pénzügyminisztérium épületére önmagában 100 milliárd felett költöttek.