Magyar Péter: Ha mi kinyitjuk ezt a dolgot, az a Tisza végét jelenti

A Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán bejelentett új szuperhatóság információkérési jogkörökkel rendelkezhet majd, amivel az ügyészségtől, állami hatóságoktól és szervektől kérhet ki információkat – mondta Magyar Péter az ATV-nek adott interjújában.

„Elképzelhető, hogy egy ilyen hatóság be fog idézni például kormánytisztviselőket vagy köztisztviselőket tanúskodni, vagy akár egy Mészáros-cégnek a könyvelőjét” – mondta Magyar. „De nekik nem kell félniük” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte ezeknek az embereknek a többsége jogszerűen járt el, és valójában „ők is várják egyébként a rendszerváltást, ők csak tanúskodni fognak”.

Magyar Péter a nagykanizsai kongresszuson. Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint egy politikus nem számoltathat el egy másik politikust, nem is használja az elszámoltatás kifejezést. Azt mondta, a hivatal hasonlítani fog a Magyarországgal szemben indított jogállamisági mechanizmus keretei közt felállított Integritás Hatósághoz – azzal a különbséggel, hogy valódi jogkörökkel bír majd. Azt is ígérte, hogy Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez.

Tiszás előválasztás?

Szó esett arról is, hogy Hadházy Ákos független képviselő hétfői posztjában úgy értelmezte a Tisza bejelentését a jelöltek kiválasztásáról, hogy akár ő is elindulhatna a Tisza jelölti posztjáért. Erre Magyar Péter már korábban is elég elutasítóan reagált, és az interjúban is elismételte, hogy nem hajlandó régi ellenzéki szereplőkkel tárgyalni.

„Ha mi kinyitjuk ezt a dolgot, az a Tisza végét jelenti” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy elismerést érdemelnek azok a politikusok, akik a túlélésük elé helyezik a rendszerváltás ügyét.

Országjárás újra

Magyar arról is beszélt, hogy a Tisza jövő héttől újra bejárja az országot, ezúttal 80 nap alatt Magyarország körül munkacím alatt. A túra a tokaji Kék cápa kenukölcsönzőben indul majd, július 26-án pedig egész napos rendezvényt tartanak Székesfehérváron „Magyarország helye Európában és a világban címmel”. Elmondása szerint direkt tették egy napra a rendezvényt a tusnádfürdői Orbán-beszéddel.

A Tisza Párt elnöke az elköszönés utána még kapcsolt, hogy végezetül szeretne elmondani egy mondatot, de már éppen lekeverték a műsort, úgyhogy erre már nem volt lehetősége.

