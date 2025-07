Vizsgálóbizottságot hoznak létre a Széchy Tamás egykori edzőt ért pedofilvádak miatt az úszószövetségnél

„A Magyar Úszó Szövetség elnöksége Wladár Sándor elnök előterjesztését támogatva úgy határozott, hogy néhai Széchy Tamás volt úszóedző sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos kivizsgálására eseti vizsgálóbizottságot hoz létre” – olvasható a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) honlapján.

A bizottság elnöke ugyanaz a Papp Gábor, akit többek között a Szilágyi Liliána elleni visszaélés ügyében alakult vizsgálóbizottság élére jelöltek.

Az új bizottság alakítását Wladár már korábban megígérte, amikor a Széchy Tamás egykori edző körüli botrányok felszínre kerültek. A 2004-ben elhunyt, nagy sikereket hozó Széchyről ugyanis idén megjelent egy könyv, amely kapcsán többen is arról írtak, hogy az edző gyerekeket, serdülőket használt ki szexuálisan.

Egyesek szerint Wladár is áldozat volt, de ő maga tagad

Az ügy egyik képviselője Batházi Tamás egykori válogatott úszó, a MÚSZ korábbi főtitkára, aki július elején arról beszélt, hogy a könyv megjelenése óta több áldozat mesélt neki arról, miket tett velük az egykori edző. Volt szó vetkőztetésről, illetve arról is, hogy Széchy állítólag önkielégítést végzett a gyerekek jelenlétében. Batházi szerint ha valaki nem akart együttműködni, az edző azzal fenyegetőzött, hogy majd nem mehetnek táborba vagy világversenyekre.

Batházi konkrét áldozatot is megnevezett a MÚSZ elnöke, Wladár Sándor személyében, aki azonban rágalomnak nevezte a Széchyvel szembeni vádakat.

Július eleji posztjában jogi lépéseket helyezett kilátásba az állítólagos rágalmakkal szemben, viszont azt is megígérte, hogy kezdeményezni fogja „egy független vizsgálóbizottság létrehozását, amelynek akár anonim módon, akár személyesen bárki elmondhatja, ha valamilyen sérelem érte őt a múltban”.

Azt is hozzátette: „A magyar úszósport elmúlt több mint száz éves történetében elsőként hoztam létre a gyermekvédelmi programunkat, amelyet idén már edző- és szakember-védelemmel is kibővítettünk. Az elmúlt hét évben a szakma legkiválóbbjai vizsgáltak ki minden egyes ügyet kellő alapossággal; a hazai és nemzetközi környezetet ismerve bizton állítom, hogy élen járunk ezen a területen. Ezért is fáj annyira ez az öncélú és gusztustalan támadás.”