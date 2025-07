A Fehér Ház szóvivője szerint a „haldokló” Financial Times „kiragadta” a szövegkörnyezetből Trump orosz városok elleni csapásokról szóló kérdését

A Fehér Ház reagált a Financial Times cikkére, miszerint Donald Trump megkérdezte Volodimir Zelenszkijtől, el tudnák-e találni az ukránok Moszkvát és Szentpétervárt. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Newsweek kérdésére „kiragadottnak” nevezte az elnök csapásokkal kapcsolatos kérdését.

„A Financial Times arról hírhedt, hogy szavakat ragad ki a szövegkörnyezetből, hogy kattintásokat szerezzen, mivel egy haldokló lap”.

Leavitt szerint Trump „csupán egy kérdést tett fel, nem buzdított további öldöklésre”. Az amerikai elnök ugyanis „fáradhatatlanul” dolgozik a háború befejezésén.

Karoline Leavitt Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Trump Ukrajnával kapcsolatos kommunikációja hétfőn vett újabb fordulatot. Megfenyegette Vlagyimir Putyint arra az esetre, ha 50 napon belül nem lesz Ukrajnában béke, és bejelentette, hogy Patriot légvédelmi rendszereket és elfogórakétákat fog biztosítani Ukrajnának. A Financial Times információi szerint azonban a háttérben olyan nagy hatótávolságú fegyverekről is tárgyalnak az amerikaiak, amikkel orosz nagyvárosokat is támadhatnának az ukránok.

