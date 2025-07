Annyira megkészült a kormány drogbiztosa, hogy tudatrablókat fedezett fel, és ezt ki is posztolta

Ha nincs otthon fű, elég betekerni Horváth „Laci” László kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos tetszés szerinti bejegyzését. A legfrissebb tényleg felér egy Cannabis Cup-győztes virágzattal.

„Nincs jó vagy rossz, könnyű vagy nehéz drog."

- szól a poszt szövege, ami egyben a politikus gyakran hangoztatott hitvallása is, de a bejegyzés lényege az illusztráció, ami a tudatától talán már meg is fosztott Horváth László portréja, alatt a következő szöveggel:



“Az összes kábítószer használatának ugyanaz a végállomása: a tudatmódosítás és a tudatrablás.”

Az empatikus ember ezt olvasva azonnal félteni kezdi Horváth Lászlót. Én sem vagyok kivétel, de szerencsére már tudom, hogy van remény. Innen üzenem Horváth drogbiztosnak, hogy nincs egyedül! Kortevirag felhasználó 2008. 11.24.-én ugyanis a következőt írta a Végzetúr mester fórumban:

„Én sokáig voltam mindenféle pánikbeteg, de szerencsére sikerült legyőzni. Attól nem féltem, hogy rámeshet egy zongora, de attól igen, hogy a sötétben a tudatrabló szörnyek megeszik az agyamból a tudatomat."

És hogy honnan veszem, hogy van remény? Egyrészt onnan, hogy a szöveg így folytatódik:

„Nagyon nehéz volt "leszokni" a rettegésről,de úgy-ahogy sikerült."

Másrészt onnan, hogy Kortevirág felhasználó a tudatrablók masszív jelenlétének ellenére képes volt minimum 1031 hozzászólást írni a fórumba, úgyhogy Horváth mester a kellemetlen közjáték ellenére nyugodtan posztolgathat tovább.

A tudatrablás világában tájékozatlan olvasók kedvéért mondom, hogy a jelenség nemcsak a Végzetúr nevű játékban létezik. Alastor, a Démonúr a Heroes of Might and Magic nevű stratégiai játék egyik karaktere szintén tudatrabló. A Démonúr már zsenge ifjúkorában bizonyította elmebefolyásoló képességét, amikor gyermekkori ellenségei sorban belesétáltak a lávapatakokba. A tehetség e megnyilvánulása láttán a Hadúr engedélyezte számára, hogy a sheoghi mesterek, majd később az Ashan távoli földjein élő varázslók irányításával tanulmányozhassa a mentális uralom művészetét. Az Alastor tekintetétől megbabonázott ellenséges katonák gyakran a démon oldalán folytatják a harcot.