Betiltotta a rendőrség a helsinkis jogászt, mert meleg - derül ki Léderer András beszámolójából. A Helsinki Bizottság főmunkatársa még „idén nyáron, miután a rendőrség egymás után betiltotta az összes, szerinte a Pride-hoz kapcsolódó rendezvényt, magánszemélyként” jelentett be új gyűlést, aminek célja „ártatlan és egyszerű volt: ünnepeljük meg az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az EU Alapjogi Chartájában és az Alaptörvényben foglalt jogokat.” A rendőrséggel személyesen is egyeztetett, eleget tett minden, a törvény által előírt együttműködési kötelezettségének. Így válaszolt arra is, hogy kiket kérne fel beszédekre: „olyan embereket, akiket az elmúlt hónapokban rendre elhallgattattak. Jogvédőket, szivárványcsaládban élőket, transz ismerősömet.”

„Szervezőként én is mondtam volna pár keresetlen szót - rólam meg idén 10 éve tudja mindenki, hogy meleg vagyok. A rendőrség válasza a tiltás volt: szerintük azzal, hogy rólam köztudomású melegségem, a 2021-es propagandatörvényben foglalt tilalmat valósítanám meg egy tüntetésen való felszólalással. Mindegy, hogy miről szól a beszéd – meleg ember szájából nem hangozhat el”

- írta Léderer.

Fotó: Kiss Bence/444

A rendőrség döntésében a Kúriia semmilyen kivetnivalót nem talált: a Varga Zs. András vezette tanács 120 000 forint perköltséget ítélt meg a rendőrségnek.