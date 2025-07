Fekete-Győr: A Fidesz nagyon sok pénzt ajánlott a Momentumnak, hogy induljanak el a választáson

Több szinten, operatív, vezetői és politikusi szinten is megkeresték a Momentumot a Fideszből, hogy rábírják az ellenzéki pártot az indulásra az országgyűlési választásokon - mondta a Klub Rádió Reggeli gyors című műsorában Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke.

A megkeresésesek - melyekre a párt nemet mondott - Fekete-Győr szerint több hullámban, áprilisban, májusban és talán júniusban, a küldöttgyűlési döntés idején, is történtek.

„Két dolgot ajánl a Fidesz ilyenkor. Pénzt, sok pénzt. A konkrét összeget nem tudom, nekem a momentumosok, akikkel beszéltem azt mondták, hogy a Momentum költségvetési támogatását megközelítő, tehát azért ez egy milliárdos történet éves szinten.”

Fekete-Győr András állítása szerint a pénzen kívül a Fidesz az ajánlásgyűjtésben is felajánlotta a segítségét, ha indulnának momentumos jelöltek. „Jelöltenként 500 ajánlást kell gyűjtenie a pártoknak. 106 jelölt van, ez már önmagában több mint 50 ezer, de mindig rá is kell gyűjteni, mert a Nemzeti Választási Iroda szeret ebből megsemmisítgetni sokat, hogy megnehezítse a helyzetet. Tehát a Fidesz ebben is segítene” - mondta.

Fekete-Győr András Fotó: Halász Júlia/444

A volt pártelnök hangsúlyozta, a Momentum az ajánlatokat elutasította - mint hozzátette, ha nem így lett volna ő sem marad a pártban.

„A Fidesznek az az érdeke, hogy minél több párt elinduljon ezen a választáson. A Fidesz nem örült annak, amikor a Momentum meghozta ezt a döntést”

- mondta a Klub Rádióban Fekete-Győr András, és azzal érvelt, hogy a választók csalódtak korábban az ellenzéki összefogásban, meg kell hallani az emberek szavát, akik szerinte azt akarják, hogy egy nagy kihívó álljon szemben a Fidesszel.

„Ez a nagy rendszerváltó népfront, ezt most úgy hívják, hogy Tisza. Most ez a neve. Lehetne valószínűleg más is, de ennek most ez a neve, és ennek a vezetőjét úgy hívják, hogy Magyar Péter” - mondta.