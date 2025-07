Hová tűnt Jenni Hermoso?

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A spanyol női futball-válogatott 2023-as világbajnoki győzelme egy erőszakos csókról marad emlékezetes.

Luis Rubiales szövetségi elnöknek távoznia kellett, és bíróság mondta ki, hogy szexuális zaklatást követett el sok millió tévénéző szeme láttára.

A botrány a világbajnok, de mérgező légkört teremtő szövetségi kapitányt, Jorge Vildát is elsodorta, utódja a segítője lett.

A spanyol női futballt övező légkör megváltozott, több olyan játékos is visszatért, akik korábban lelki okokból mondták le a válogatottságot.

A 123-szoros válogatott Jenni Hermoso, a 2023-as botrány elszenvedője viszont nincs ott a most zajló Európa-bajnokság spanyol keretében, hiába lett a selejtezők házi gólkirálya, és ő a válogatott gólrekordere is.

A spanyol női futball-válogatott az esélytelenek nyugalmával indult a 2023-as ausztráliai–új-zélandi világbajnokságon. Amikor a csoportkörben Japán 4-0-ra kiütötte őket, még senki nem hitte volna, hogy a jóval esélyesebb angolok elleni döntőt megnyerik.

A világ mégsem a válogatott első vébécíméről beszélt, hanem arról, hogy Luis Rubiales szövetségi elnök az ünneplés alatt kéretlenül és erőszakosan szájon csókolta a csapat egyik legjobbját, Jenni Hermosót.

Rubiales kéretlen csókja Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Az ezt követő hetek, hónapok már nemcsak a csókról, hanem az azt megelőző évekről is szóltak. Csontvázak potyogtak ki a szekrényből, karrierek törtek derékba. Új értelmet nyert az a vb előtti eset, amikor 15 játékos a később vb-t nyerő Jorge Vilda szövetségi kapitány távozását követelte, mivel érzelmi és egészségi állapotukat is befolyásolta a válogatottnál kialakult légkör. Vilda később ment is, most a marokkói női válogatottat irányítja. Egyébként Vilda elődjének, a szexista, homofób Ignacio Queredának is hasonló okok miatt kellett távoznia 2015-ben.

A vb-döntő után a szövetségi elnök Rubiales és az inzultust elszenvedő Hermoso közös nyilatkozatot adott ki arról, hogy a csók spontán volt és kölcsönös, csakhogy erről a játékos mit sem tudott. A szövetség ezután az inzultust elszenvedő játékost fenyegette meg perrel.

Az első torna Rubiales elítélése óta

A spanyol női válogatott a vébé óta megnyerte az első női Nemzetek Ligáját, majd csalódást okozva negyedik lett a párizsi olimpián. A szövetségi kapitány ekkor már Montse Tomé volt, az ellentmondásos Vilda egykori segítője. Támadták is ezzel, no meg azzal is, hogy más, jelentősebb edzői előélete nem volt. Amúgy a mostani Eb-n is ő irányítja a válogatottat.

A spanyolok a csoportkört 14-3-as gólkülönbséggel veretlenül zárták, a pénteki negyeddöntőben a házigazda Svájc lesz az ellenfelük. Ez az első olyan torna azóta, hogy idén februárban szexuális zaklatás miatt elítélték Luis Rubialest – még akkor is, ha a bűnösségét tagadja, és fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bírósághoz. A volt szövetségi elnököt a kényszerítés vádja alól felmentették, több mint 10 ezer eurós pénzbüntetést kapott, és arra is kötelezték, hogy egy évig ne menjen Hermosóhoz 200 méternél közelebb, illetve 12 hónapig egyáltalán ne lépjen kapcsolatba vele.

A BBC és a Guardian a spanyol női futballban dolgozókat, játékosokat, sportvezetőket, újságírókat kérdezett arról, hogy mi változott a válogatottnál a vébé óta. Talán nem is meglepő, de ez az egész botrány a legkevésbé sem csak a kéretlen csókról szólt.

Visszatértek az önkéntes száműzöttek

A spanyol női válogatott játékosai hosszú éveken át nem voltak azon a szinten kezelve, mint az agyonkényeztetett férfi futballisták. A csapat tagjai a férfiakéhoz közelítő díjazásért, szállásért, utazásért küzdöttek. Rubiales távozása óta vannak változások, ha nem is gyorsak. Ezt a játékosok is érzik. A kétszeres aranylabdás Alexia Putellas szerint az utazás, a táplálkozás és az edzések minősége a férfiválogatott szintjére emelkedett. A szintén kétszeres aranylabdás Aitana Bonmatí is hasonlóan nyilatkozott: „Régen nem élveztem a válogatottban játszani, mindig haza akartam menni. Most minden jobb lett ” – mondta. Amúgy mindkét aranylabdás a Barcelonában játszik. A csapatnál folyó munka az egyik titka a spanyol női futball felemelkedésének. 2021 óta minden évben játszottak BL-döntőt, háromszor meg is nyerték. Az Eb-keretben 11 Barcelona-játékos van.

A kétszeres aranylabdás Putellas Fotó: ANDREA AMATO/NurPhoto via AFP